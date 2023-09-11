***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
11.09.2023 12:18
***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
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Hayır (No)
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Duyuru Metni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1193671
BIST
'
16:508.205
En Düşük
|Değişim
|: -1,44%
|| -120,22
|Açılış
|: 8.386
|
|Önceki Kapanış
|: 8.325
|
8.192
En Yüksek
8.404
16:5026,8792
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0427
|Açılış
|: 26,8650
|
|Önceki Kapanış
|: 26,8200
|
26,9220
En Düşük
26,5487
16:5028,8935
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 0,1639
|Açılış
|: 28,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 28,7000
|
28,9630
En Düşük
28,4397
16:501.664,33
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 8,40
|Açılış
|: 1.664,33
|
|Önceki Kapanış
|: 1.655,92
|
1.668,38
En Düşük
1.637,43
BIST En Aktif Hisseler16:50
|RYGYO
|23,76
|102.227.098
|% 10,00
|
|BOSSA
|11,66
|79.356.370
|% 10,00
|
|QNBFL
|336,70
|2.358.584
|% 10,00
|
|YBTAS
|80.300,00
|2.377.201
|% 10,00
|
|ISBTR
|136.171,20
|5.174.506
|% 10,00
|
|OFSYM
|91,80
|217.728.097
|% -10,00
|
|ONCSM
|213,30
|84.025.658
|% -10,00
|
|TATEN
|72,60
|531.672.790
|% -9,98
|
|ENERY
|185,20
|3.438.076.488
|% -9,70
|
|TUKAS
|10,61
|1.196.651.514
|% -9,70
|
|KOZAL
|33,12
|8.183.212.296
|% 7,12
|
|KZGYO
|47,68
|5.494.383.853
|% 7,44
|
|THYAO
|237,30
|5.187.836.318
|% -2,47
|
|ENKAI
|35,74
|4.906.157.881
|% 4,38
|
|ISCTR
|23,30
|4.508.071.373
|% -5,67
|
|ZOREN
|5,18
|2.429.363.583
|% 1,77
|
|EKGYO
|9,15
|3.379.246.958
|% -3,48
|
|SKBNK
|5,77
|1.538.739.970
|% 4,53
|
|KOZAL
|33,12
|8.183.212.296
|% 7,12
|
|KLGYO
|3,37
|749.934.751
|% 0,90
|
|16:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,8735
|26,8792
|% 0,16
|
|Euro
|28,8771
|28,8935
|% 0,57
|
|Sterlin
|33,5809
|33,7493
|% 0,66
|
|Frank
|30,0197
|30,2006
|% 0,30
|
|Riyal
|7,1468
|7,1826
|% 0,19
|
|16:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.926
|1.927
|7,65
|
|Altın Gr.
|1.666
|1.666
|10,45
|
|Cumhuriyet
|11.314
|11.485
|36,00
|
|Tam
|11.076
|11.155
|46,00
|
|Yarım
|5.555
|5.600
|24,00
|
|Çeyrek
|2.769
|2.800
|12,00
|
|Gümüş.Ons
|23,08
|23,11
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|19,99
|20,02
|0,22
|
|B. Petrol
|91,36
|91,36
|0,71
|
Seans Raporu
16:50
daha fazla
-
17:05FORTE
Yüzde -6.04 oranında düşüşle 104.20 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 762, 329 adet işlem
-
17:03XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -157, 37 kaybederek (% -1.78 ) 8, 671
-
17:03XU100
Endeks 8, 200 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 51 altında . İşlem hacmi 137, 006.00 milyon TL de
-
17:03ANELE
Yüzde -5.36 oranında düşüşle 8.47 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 208, 761 adet işlem
-
17:02ENSRI
Yüzde -6.06 oranında düşüşle 14.56 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 670, 952 adet işlem