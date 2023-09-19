***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
19.09.2023 09:39
***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İhraç Belgesi Tadil
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1196079
BIST
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10:397.755
En Düşük
|Değişim
|: 0,97%
|| 74,45
|Açılış
|: 7.697
|
|Önceki Kapanış
|: 7.680
|
7.645
En Yüksek
7.789
10:3927,0367
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0278
|Açılış
|: 27,0050
|
|Önceki Kapanış
|: 26,9800
|
27,1347
En Düşük
26,8557
10:3928,9243
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0183
|Açılış
|: 28,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 28,7800
|
29,2086
En Düşük
28,4597
10:391.680,39
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,88
|Açılış
|: 1.680,39
|
|Önceki Kapanış
|: 1.679,51
|
1.687,19
En Düşük
1.669,82
BIST En Aktif Hisseler10:37
|TARKM
|190,30
|6.820.162
|% 10,00
|
|CLEBI
|891,00
|31.018.591
|% 10,00
|
|SUMAS
|245,40
|8.110.644
|% 10,00
|
|QNBFL
|396,00
|888.624
|% 10,00
|
|SNPAM
|44,48
|3.836.705
|% 9,99
|
|INGRM
|486,50
|137.537.480
|% -9,99
|
|QNBFB
|164,40
|967.330
|% -9,97
|
|ANGEN
|19,55
|146.989.810
|% -7,08
|
|EUYO
|13,40
|251.665
|% -5,37
|
|TRILC
|16,49
|344.567.695
|% -4,68
|
|THYAO
|220,80
|1.760.751.527
|% 1,24
|
|TUPRS
|142,70
|1.270.940.045
|% 3,03
|
|ISCTR
|22,10
|970.346.663
|% 1,28
|
|SISE
|52,45
|779.789.960
|% 0,96
|
|KOZAL
|28,10
|676.798.455
|% 1,22
|
|EKGYO
|8,15
|429.815.030
|% 0,49
|
|ISCTR
|22,10
|970.346.663
|% 1,28
|
|SKBNK
|5,74
|235.087.691
|% -0,35
|
|YKBNK
|16,13
|622.910.958
|% 1,19
|
|PSGYO
|5,40
|183.736.592
|% 0,56
|
|10:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,0314
|27,0382
|% 0,11
|
|Euro
|28,9091
|28,9188
|% 0,04
|
|Sterlin
|33,3616
|33,5289
|% 0,02
|
|Frank
|30,0025
|30,1832
|% 0,03
|
|Riyal
|7,1855
|7,2215
|% 0,08
|
|10:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.934
|1.934
|0,04
|
|Altın Gr.
|1.679
|1.680
|0,25
|
|Cumhuriyet
|11.298
|11.469
|-28,00
|
|Tam
|11.107
|11.192
|-22,00
|
|Yarım
|5.571
|5.619
|-11,00
|
|Çeyrek
|2.777
|2.810
|-5,00
|
|Gümüş.Ons
|23,30
|23,35
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|20,20
|20,22
|0,02
|
|B. Petrol
|94,94
|94,94
|0,51
|