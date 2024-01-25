***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
25.01.2024 17:34
***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1242807
BIST
'
18:058.170
En Düşük
|Değişim
|: 0,98%
|| 78,99
|Açılış
|: 8.142
|
|Önceki Kapanış
|: 8.091
|
8.096
En Yüksek
8.213
18:0530,2772
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0423
|Açılış
|: 30,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 30,3400
|
30,2886
En Düşük
30,1762
18:0532,8897
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0139
|Açılış
|: 32,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 33,1000
|
33,1195
En Düşük
32,8376
18:051.965,70
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 10,06
|Açılış
|: 1.965,70
|
|Önceki Kapanış
|: 1.955,64
|
1.971,90
En Düşük
1.952,89
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BINHO
|470,25
|827.435.697
|% 10,00
|
|KFEIN
|96,80
|522.754.242
|% 10,00
|
|ERSU
|21,56
|13.729.954
|% 10,00
|
|TATEN
|40,48
|644.486.683
|% 10,00
|
|YBTAS
|182.162,50
|7.866.043
|% 10,00
|
|YAYLA
|12,55
|125.196.243
|% -9,97
|
|SAMAT
|54,30
|265.878.706
|% -7,97
|
|SNPAM
|88,50
|7.433.173
|% -5,80
|
|VKFYO
|30,00
|60.322.319
|% -5,36
|
|QNBFL
|792,00
|5.221.226
|% -5,32
|
|THYAO
|252,25
|7.605.292.604
|% 0,50
|
|YKBNK
|21,70
|4.843.262.307
|% -0,91
|
|AKBNK
|40,34
|4.579.892.801
|% -0,15
|
|EKGYO
|9,61
|4.463.252.976
|% 0,84
|
|EREGL
|42,82
|3.665.107.140
|% 1,04
|
|EKGYO
|9,61
|4.463.252.976
|% 0,84
|
|YKBNK
|21,70
|4.843.262.307
|% -0,91
|
|AKFGY
|2,04
|351.973.612
|% 4,62
|
|ISCTR
|24,78
|3.085.908.158
|% -0,40
|
|AKBNK
|40,34
|4.579.892.801
|% -0,15
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,2728
|30,2772
|% 0,14
|
|Euro
|32,8754
|32,8897
|% 0,04
|
|Sterlin
|38,3389
|38,5311
|% 0,02
|
|Frank
|34,7700
|34,9794
|% -0,30
|
|Riyal
|8,0489
|8,0892
|% 0,14
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,84
|22,86
|% 0,66
|
|Platin
|892,28
|893,48
|% 0,66
|
|Paladyum
|935,87
|939,83
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|81,28
|81,28
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.019,24
|2.019,57
|% 0,66
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:59XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 51, 94 artarak (% 0.59 ) 8, 783
-
17:59
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi EKGYO, YKBNK, AKFGY
-
17:59MEGMT
Yüzde 8.81 oranında artışla 47.44 lira fiyatla işlem gören hissede 41, 612, 952 adet işlem
-
17:58KLRHO
Yüzde 7.50 oranında artışla 38.70 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 677, 666 adet işlem
-
17:57SMART
Yüzde 9.94 oranında artışla 34.94 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 019, 073 adet işlem