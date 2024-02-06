***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama









***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )TürkçeGenel AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYoktur.Bildirim İçeriğiAçıklamalarFon portföyümüze 06.02.2024 tarihi itibariyle ekte detayları bulunan yapılandırılmış yatırım aracı dahil edilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1247211BIST