***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
06.02.2024 18:11
***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Fon portföyümüze 06.02.2024 tarihi itibariyle ekte detayları bulunan yapılandırılmış yatırım aracı dahil edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1247211
BIST
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18:058.869
En Düşük
|Değişim
|: 1,05%
|| 92,44
|Açılış
|: 8.811
|
|Önceki Kapanış
|: 8.777
|
8.751
En Yüksek
8.891
18:0530,5583
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0031
|Açılış
|: 30,6400
|
|Önceki Kapanış
|: 30,6000
|
30,7999
En Düşük
30,3965
18:0532,8954
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0360
|Açılış
|: 32,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 32,8500
|
33,1326
En Düşük
32,6721
18:052.000,47
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 10,77
|Açılış
|: 2.000,47
|
|Önceki Kapanış
|: 1.989,70
|
2.008,81
En Düşük
1.979,02
BIST En Aktif Hisseler18:05
|TETMT
|7.895,00
|12.103.035
|% 10,00
|
|BRKVY
|84,15
|94.370.146
|% 10,00
|
|ARDYZ
|47,52
|657.778.525
|% 10,00
|
|SMART
|45,36
|625.118.109
|% 9,99
|
|DOFER
|55,05
|312.198.374
|% 9,99
|
|KIMMR
|8,27
|96.063.936
|% -7,91
|
|HTTBT
|70,30
|80.635.006
|% -3,30
|
|HEDEF
|30,96
|36.010.217
|% -3,13
|
|KTLEV
|90,45
|68.930.283
|% -3,00
|
|AZTEK
|136,00
|206.307.347
|% -2,86
|
|BINHO
|652,00
|2.735.457.506
|% 4,74
|
|MIATK
|54,65
|2.720.674.807
|% 9,92
|
|MEGMT
|58,35
|2.127.957.454
|% 6,09
|
|CATES
|89,40
|2.056.755.678
|% 2,00
|
|EKOS
|68,70
|1.882.863.141
|% 1,10
|
|MIATK
|54,65
|2.720.674.807
|% 9,92
|
|BEGYO
|5,22
|198.151.200
|% -0,19
|
|MEGMT
|58,35
|2.127.957.454
|% 6,09
|
|MOBTL
|5,51
|183.146.420
|% 0,92
|
|LRSHO
|2,47
|79.476.974
|% 0,82
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,5526
|30,5578
|% 0,01
|
|Euro
|32,8776
|32,8967
|% 0,11
|
|Sterlin
|38,3248
|38,5170
|% 0,34
|
|Frank
|34,9565
|35,1671
|% -0,01
|
|Riyal
|8,1271
|8,1679
|% 0,05
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,43
|22,45
|% 0,66
|
|Platin
|905,64
|907,42
|% 0,66
|
|Paladyum
|953,27
|957,57
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|78,44
|78,44
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.036,42
|2.036,74
|% 0,66
|