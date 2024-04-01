***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama









***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )TürkçeGenel AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYoktur.Bildirim İçeriğiAçıklamalarYatırımcılarımıza DuyuruKurucusu ve Yöneticisi olduğumuz, HKM-HEDEF PORTFÖY BAŞAK HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) Fonumuzun değerleme günü olan 10/04/2024 tarihinin resmi tatil olması ve Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu(TEFAS) sistemlerinin ilgili hafta için dönem tanımına uygun olmaması sebebi ile 04/04/2024-15/04/2024 tarihleri arasında TEFAS'a alım satım emri iletilemeyecek olup, 15/04/2024 tarihinden itibaren fon alım satım emirleri TEFAS'a iletilebilecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1265028BIST