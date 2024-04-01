***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
01.04.2024 13:44
***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
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Hayır (No)
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Yatırımcılarımıza Duyuru
Kurucusu ve Yöneticisi olduğumuz, HKM-HEDEF PORTFÖY BAŞAK HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) Fonumuzun değerleme günü olan 10/04/2024 tarihinin resmi tatil olması ve Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu(TEFAS) sistemlerinin ilgili hafta için dönem tanımına uygun olmaması sebebi ile 04/04/2024-15/04/2024 tarihleri arasında TEFAS'a alım satım emri iletilemeyecek olup, 15/04/2024 tarihinden itibaren fon alım satım emirleri TEFAS'a iletilebilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1265028
BIST
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16:019.098
En Düşük
|Değişim
|: -0,48%
|| -44,23
|Açılış
|: 9.234
|
|Önceki Kapanış
|: 9.142
|
8.962
En Yüksek
9.259
16:0131,9647
En Yüksek
|Değişim
|: -1,34%
|| -0,4337
|Açılış
|: 31,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 32,9500
|
32,5305
En Düşük
31,4949
16:0134,5066
En Yüksek
|Değişim
|: -1,51%
|| -0,5304
|Açılış
|: 34,2000
|
|Önceki Kapanış
|: 35,4500
|
35,1602
En Düşük
33,9779
16:012.315,27
En Yüksek
|Değişim
|: -0,54%
|| -12,47
|Açılış
|: 2.315,27
|
|Önceki Kapanış
|: 2.327,74
|
2.362,96
En Düşük
2.279,61
BIST En Aktif Hisseler16:01
|AKENR
|13,97
|1.002.506.137
|% 10,00
|
|SELVA
|17,05
|52.115.782
|% 10,00
|
|ISATR
|1.896.897,50
|1.896.898
|% 10,00
|
|ISGSY
|27,34
|100.543.912
|% 9,98
|
|IZINV
|59,55
|48.247.054
|% 9,97
|
|UFUK
|239,40
|9.571.413
|% -10,00
|
|CMENT
|540,00
|5.254.906
|% -10,00
|
|EMNIS
|218,70
|2.748.792
|% -10,00
|
|VRGYO
|40,56
|89.508.470
|% -9,99
|
|PEKGY
|12,45
|638.495.826
|% -9,98
|
|THYAO
|300,00
|8.732.401.607
|% 0,76
|
|ISCTR
|11,38
|5.235.101.648
|% 2,51
|
|YKBNK
|28,00
|3.725.235.088
|% 2,41
|
|TUPRS
|177,70
|3.195.293.920
|% 0,40
|
|KCHOL
|204,80
|2.544.213.116
|% 2,81
|
|ISCTR
|11,38
|5.235.101.648
|% 2,51
|
|ZOREN
|5,91
|1.697.016.784
|% -0,67
|
|EKGYO
|9,33
|2.414.781.640
|% -6,42
|
|YKBNK
|28,00
|3.725.235.088
|% 2,41
|
|PETKM
|19,11
|1.528.191.032
|% -3,63
|
|16:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|31,9479
|31,9647
|% -1,34
|
|Euro
|34,4629
|34,5066
|% -1,51
|
|Sterlin
|39,8817
|40,0816
|% -3,82
|
|Frank
|35,0466
|35,2222
|% -3,77
|
|Riyal
|8,4311
|8,4733
|% -3,67
|
|16:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|25,14
|25,17
|% 0,66
|
|Platin
|903,50
|906,12
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.000,60
|1.002,99
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|86,87
|86,87
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.254,73
|2.255,11
|% 0,66
|
Seans Raporu
16:01
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-
16:16XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -10, 82 kaybederek (% -0.11 ) 9, 859
-
16:16XU100
Endeks 9, 102 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 44 altında . İşlem hacmi 78, 539.00 milyon TL de
-
16:15ALVES
Yüzde -3.79 oranında düşüşle 60.85 lira fiyatla işlem gören hissede 12, 503, 785 adet işlem
-
16:14FONET
Yüzde -4.40 oranında düşüşle 20.40 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 633, 508 adet işlem
-
16:13BYDNR
Yüzde -4.05 oranında düşüşle 27.00 lira fiyatla işlem gören hissede 333, 068 adet işlem