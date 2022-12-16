***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İç Tüzük (Değişiklik)
16.12.2022 11:37
***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İç Tüzük (Değişiklik) )
Türkçe
İç Tüzük (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
yok
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İçtüzük Tadil
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1087791
BIST
12:085.195
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 5,89
|Açılış
|: 5.212
|
|Önceki Kapanış
|: 5.189
|
5.259
En Düşük
5.177
12:0818,6532
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0096
|Açılış
|: 18,7450
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7430
|
18,6741
En Düşük
18,6099
12:0819,8464
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0244
|Açılış
|: 19,9400
|
|Önceki Kapanış
|: 20,0500
|
19,9123
En Düşük
19,7888
12:081.065,56
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,25
|Açılış
|: 1.065,56
|
|Önceki Kapanış
|: 1.065,31
|
1.070,53
En Düşük
1.063,49
BIST En Aktif Hisseler12:08
|ARASE
|255,20
|20.967.487
|% 10,00
|
|PLTUR
|12,11
|1.138.086
|% 9,99
|
|SANEL
|14,68
|5.030.567
|% 9,96
|
|AYCES
|98,85
|4.327.258
|% 9,96
|
|OYAYO
|14,37
|8.809.676
|% 9,95
|
|RALYH
|39,34
|155.456.999
|% -9,98
|
|EUREN
|14,35
|383.270.415
|% -9,86
|
|IDGYO
|4,41
|3.334.674
|% -9,82
|
|ALFAS
|294,00
|209.382.028
|% -7,98
|
|VKING
|21,50
|732.849
|% -7,33
|
|ENKAI
|27,36
|2.641.292.980
|% 6,79
|
|VAKBN
|11,81
|2.622.590.631
|% 2,96
|
|EKGYO
|8,16
|2.622.032.422
|% 3,55
|
|THYAO
|139,70
|2.444.435.970
|% -0,29
|
|YKBNK
|11,94
|1.976.965.720
|% 0,84
|
|EKGYO
|8,16
|2.622.032.422
|% 3,55
|
|SKBNK
|3,10
|801.072.046
|% 6,53
|
|VAKBN
|11,81
|2.622.590.631
|% 2,96
|
|YKBNK
|11,94
|1.976.965.720
|% 0,84
|
|TSKB
|4,84
|706.341.352
|% 4,31
|
|12:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6508
|18,6532
|% 0,05
|
|Euro
|19,8369
|19,8464
|% 0,12
|
|Sterlin
|22,6019
|22,7153
|% -0,15
|
|Frank
|20,0328
|20,1534
|% 0,19
|
|Riyal
|4,9450
|4,9698
|% 0,05
|
|12:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.779
|1.779
|1,85
|
|Altın Gr.
|1.065
|1.066
|0,25
|
|Cumhuriyet
|7.163
|7.272
|-6,00
|
|Tam
|7.204
|7.252
|-6,00
|
|Yarım
|3.489
|3.545
|-3,00
|
|Çeyrek
|1.750
|1.772
|-2,00
|
|Gümüş.Ons
|22,65
|22,68
|-0,43
|
|Gümüş Gr.
|13,56
|13,58
|-0,26
|
|B. Petrol
|80,02
|80,02
|-1,19
|