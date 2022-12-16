***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İç Tüzük (Değişiklik)
16.12.2022 11:40
***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İç Tüzük (Değişiklik) )
Türkçe
İç Tüzük (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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yok
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Açıklamalar
İçtüzük Tadil
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1087796
BIST
12:175.187
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -1,43
|Açılış
|: 5.212
|
|Önceki Kapanış
|: 5.189
|
5.259
En Düşük
5.176
12:1718,6531
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0095
|Açılış
|: 18,7450
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7430
|
18,6741
En Düşük
18,6099
12:1719,8284
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0064
|Açılış
|: 19,9200
|
|Önceki Kapanış
|: 20,0500
|
19,9123
En Düşük
19,7888
12:171.064,77
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,53
|Açılış
|: 1.064,77
|
|Önceki Kapanış
|: 1.065,31
|
1.070,53
En Düşük
1.063,49
BIST En Aktif Hisseler12:17
|ARASE
|255,20
|20.967.487
|% 10,00
|
|PLTUR
|12,11
|1.175.760
|% 9,99
|
|SANEL
|14,68
|5.030.567
|% 9,96
|
|AYCES
|98,85
|4.327.258
|% 9,96
|
|INVEO
|34,48
|87.631.102
|% 9,95
|
|RALYH
|39,34
|156.063.897
|% -9,98
|
|IDGYO
|4,41
|3.347.675
|% -9,82
|
|EUREN
|14,52
|415.684.843
|% -8,79
|
|ALFAS
|293,30
|211.530.076
|% -8,20
|
|VKING
|21,50
|732.849
|% -7,33
|
|ENKAI
|27,34
|2.689.298.267
|% 6,71
|
|VAKBN
|11,79
|2.659.688.439
|% 2,79
|
|EKGYO
|8,15
|2.654.505.502
|% 3,43
|
|THYAO
|139,60
|2.487.085.573
|% -0,36
|
|YKBNK
|11,94
|2.006.092.021
|% 0,84
|
|EKGYO
|8,15
|2.654.505.502
|% 3,43
|
|SKBNK
|3,08
|816.259.481
|% 5,84
|
|VAKBN
|11,79
|2.659.688.439
|% 2,79
|
|YKBNK
|11,94
|2.006.092.021
|% 0,84
|
|TSKB
|4,82
|721.871.618
|% 3,88
|
|12:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6479
|18,6531
|% 0,05
|
|Euro
|19,8154
|19,8284
|% 0,03
|
|Sterlin
|22,5434
|22,6565
|% -0,41
|
|Frank
|20,0158
|20,1364
|% 0,10
|
|Riyal
|4,9464
|4,9712
|% 0,07
|
|12:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.775
|1.775
|-1,93
|
|Altın Gr.
|1.066
|1.066
|0,82
|
|Cumhuriyet
|7.167
|7.276
|-2,00
|
|Tam
|7.206
|7.254
|-4,00
|
|Yarım
|3.489
|3.546
|-2,00
|
|Çeyrek
|1.750
|1.773
|-1,00
|
|Gümüş.Ons
|22,58
|22,60
|-0,51
|
|Gümüş Gr.
|13,56
|13,59
|-0,26
|
|B. Petrol
|80,27
|80,27
|-0,94
|