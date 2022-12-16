***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İç Tüzük (Değişiklik)
16.12.2022 12:02
***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İç Tüzük (Değişiklik) )
Türkçe
İç Tüzük (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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yok
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Açıklamalar
İçtüzük Tadil
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1087839
BIST
12:165.186
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -2,40
|Açılış
|: 5.212
|
|Önceki Kapanış
|: 5.189
|
5.259
En Düşük
5.176
12:1618,6546
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0110
|Açılış
|: 9,1600
|
|Önceki Kapanış
|: 9,1600
|
18,6741
En Düşük
18,6099
12:1619,8278
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0058
|Açılış
|: 13,5466
|
|Önceki Kapanış
|: 13,8457
|
19,9123
En Düşük
19,7888
12:161.065,28
En Yüksek
|Değişim
|: -0,00%
|| -0,02
|Açılış
|:
|
|Önceki Kapanış
|:
|
En Düşük
BIST En Aktif Hisseler12:16
|ARASE
|255,20
|20.967.487
|% 10,00
|
|PLTUR
|12,11
|1.175.760
|% 9,99
|
|SANEL
|14,68
|5.089.302
|% 9,96
|
|AYCES
|98,85
|4.327.258
|% 9,96
|
|INVEO
|34,48
|87.637.653
|% 9,95
|
|RALYH
|39,34
|156.209.219
|% -9,98
|
|IDGYO
|4,41
|3.352.323
|% -9,82
|
|EUREN
|14,58
|422.662.042
|% -8,42
|
|ALFAS
|294,00
|212.880.618
|% -7,98
|
|VKING
|21,50
|732.849
|% -7,33
|
|ENKAI
|27,18
|2.713.771.085
|% 6,09
|
|VAKBN
|11,77
|2.672.996.305
|% 2,62
|
|EKGYO
|8,14
|2.664.810.195
|% 3,30
|
|THYAO
|139,60
|2.501.790.526
|% -0,36
|
|YKBNK
|11,94
|2.020.667.067
|% 0,84
|
|EKGYO
|8,14
|2.664.810.195
|% 3,30
|
|SKBNK
|3,08
|821.930.068
|% 5,84
|
|VAKBN
|11,77
|2.672.996.305
|% 2,62
|
|YKBNK
|11,94
|2.020.667.067
|% 0,84
|
|TSKB
|4,81
|730.868.379
|% 3,66
|
|12:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6480
|18,6546
|% 0,06
|
|Euro
|19,8150
|19,8278
|% 0,03
|
|Sterlin
|22,5818
|22,6951
|% -0,24
|
|Frank
|20,0407
|20,1614
|% 0,23
|
|Riyal
|4,9449
|4,9697
|% 0,04
|
|12:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.778
|1.778
|0,61
|
|Altın Gr.
|1.065
|1.065
|-0,02
|
|Cumhuriyet
|7.163
|7.272
|-6,00
|
|Tam
|7.203
|7.250
|-8,00
|
|Yarım
|3.488
|3.544
|-4,00
|
|Çeyrek
|1.749
|1.772
|-2,00
|
|Gümüş.Ons
|22,65
|22,67
|-0,43
|
|Gümüş Gr.
|13,55
|13,57
|-0,27
|
|B. Petrol
|79,93
|79,93
|-1,28
|