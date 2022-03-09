***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İç Tüzük
09.03.2022 15:40
***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İç Tüzük )
Türkçe
İç Tüzük
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
Yoktur.
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Onaylı İç Tüzük Ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1008707
BIST
15:582.037
En Yüksek
|Değişim
|: 1,29%
|| 25,93
|Açılış
|: 2.036
|
|Önceki Kapanış
|: 2.011
|
2.055
En Düşük
2.031
15:5814,6775
En Yüksek
|Değişim
|: 1,57%
|| 0,2269
|Açılış
|: 14,6600
|
|Önceki Kapanış
|: 14,5300
|
14,6800
En Düşük
14,4349
15:5816,1662
En Yüksek
|Değişim
|: 2,29%
|| 0,3618
|Açılış
|: 16,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 15,8600
|
16,1662
En Düşük
15,7698
15:58949,36
En Yüksek
|Değişim
|: -0,49%
|| -4,65
|Açılış
|: 949,36
|
|Önceki Kapanış
|: 954,01
|
965,22
En Düşük
943,48
BIST En Aktif Hisseler15:58
|GZNMI
|16,94
|404.629
|% 10,00
|
|GRSEL
|9,07
|416.857
|% 9,94
|
|AVOD
|1,89
|85.136.059
|% 9,88
|
|SASA
|55,45
|2.052.471.477
|% 9,26
|
|ISGYO
|8,21
|262.688.141
|% 9,18
|
|ALMAD
|1,53
|933.776
|% -10,00
|
|ISBTR
|60.000,00
|364.000
|% -6,25
|
|RYSAS
|4,32
|13.685.573
|% -5,68
|
|SERVE
|16,07
|289.090
|% -5,41
|
|EUHOL
|2,79
|17.883.632
|% -5,10
|
|VAKBN
|3,33
|13.399.999.997
|% 0,91
|
|THYAO
|25,92
|4.335.746.359
|% 2,45
|
|KRDMD
|14,46
|2.724.510.101
|% -0,89
|
|SASA
|55,45
|2.052.471.477
|% 9,26
|
|KOZAL
|141,20
|1.800.219.495
|% -2,35
|
|VAKBN
|3,33
|13.399.999.997
|% 0,91
|
|KRDMD
|14,46
|2.724.510.101
|% -0,89
|
|ODAS
|1,47
|245.633.115
|% 3,52
|
|DOHOL
|3,06
|502.563.578
|% 5,88
|
|THYAO
|25,92
|4.335.746.359
|% 2,45
|
|15:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6688
|14,6775
|% 1,57
|
|Euro
|16,1350
|16,1662
|% 2,29
|
|Sterlin
|19,2453
|19,3418
|% 1,91
|
|Frank
|15,7465
|15,8413
|% 1,58
|
|Riyal
|3,8997
|3,9193
|% 1,49
|
|15:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.006
|2.006
|-44,93
|
|Altın Gr.
|949
|949
|-4,65
|
|Cumhuriyet
|6.305
|6.400
|57,00
|
|Tam
|6.258
|6.419
|42,11
|
|Yarım
|3.025
|3.105
|20,37
|
|Çeyrek
|1.517
|1.553
|10,18
|
|Gümüş.Ons
|26,06
|26,10
|-0,36
|
|Gümüş Gr.
|12,35
|12,36
|0,07
|