***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İç Tüzük
24.05.2022 17:59
***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İç Tüzük )
Türkçe
İç Tüzük
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
Yoktur.
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SPK onaylı İç Tüzük ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1032137
BIST
17:562.375
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -5,61
|Açılış
|: 2.392
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|Önceki Kapanış
|: 2.381
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2.399
En Düşük
2.373
17:5616,0800
En Yüksek
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|Açılış
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|Önceki Kapanış
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16,1619
En Düşük
15,9172
17:5617,2516
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|Açılış
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|Önceki Kapanış
|: 948,79
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966,17
En Düşük
947,65
BIST En Aktif Hisseler17:56
|JANTS
|79,20
|189.676.799
|% 10,00
|
|MZHLD
|52,25
|6.683.653
|% 9,95
|
|ORCAY
|20,02
|126.107.482
|% 9,94
|
|KGYO
|4,76
|1.796.595
|% 9,93
|
|POLHO
|4,47
|67.247.183
|% 9,83
|
|NUGYO
|6,09
|260.855.547
|% -8,83
|
|SELVA
|9,30
|32.174.707
|% -8,82
|
|MNDRS
|3,08
|24.378.725
|% -6,10
|
|ULUSE
|156,00
|11.568.920
|% -5,80
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|POLTK
|635,00
|21.337.262
|% -5,45
|
|THYAO
|42,34
|2.930.174.590
|% -1,44
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|GARAN
|15,07
|2.520.240.862
|% -0,66
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|SISE
|19,86
|2.164.008.323
|% 2,64
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|KARSN
|5,80
|1.628.150.452
|% 0,87
|
|HEKTS
|29,78
|1.294.630.923
|% 5,45
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|KARSN
|5,80
|1.628.150.452
|% 0,87
|
|EKGYO
|2,55
|499.270.051
|% -0,78
|
|SKBNK
|1,27
|221.910.627
|% 0,00
|
|GARAN
|15,07
|2.520.240.862
|% -0,66
|
|YKBNK
|4,36
|675.610.756
|% -0,91
|
|17:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,0617
|16,0800
|% 0,97
|
|Euro
|17,2282
|17,2516
|% 1,27
|
|Sterlin
|20,0184
|20,1188
|% 0,20
|
|Frank
|16,6574
|16,7578
|% 1,43
|
|Riyal
|4,2642
|4,2856
|% 0,79
|
|17:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.866
|1.866
|12,50
|
|Altın Gr.
|962
|962
|13,00
|
|Cumhuriyet
|6.410
|6.507
|133,00
|
|Tam
|6.379
|6.540
|133,74
|
|Yarım
|3.083
|3.164
|64,69
|
|Çeyrek
|1.546
|1.582
|32,35
|
|Gümüş.Ons
|22,08
|22,11
|0,29
|
|Gümüş Gr.
|11,36
|11,37
|0,21
|
|B. Petrol
|111
|111
|0,40
|