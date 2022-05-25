***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İç Tüzük
25.05.2022 18:01
***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İç Tüzük )
Türkçe
İç Tüzük
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Yoktur.
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Güncel İç Tüzük ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1032450
BIST
18:052.418
En Yüksek
|Değişim
|: 1,81%
|| 43,10
|Açılış
|: 2.387
|
|Önceki Kapanış
|: 2.375
|
2.424
En Düşük
2.384
18:0516,3855
En Yüksek
|Değişim
|: 1,93%
|| 0,3097
|Açılış
|: 16,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 16,0700
|
16,4540
En Düşük
16,0430
18:0517,5053
En Yüksek
|Değişim
|: 1,21%
|| 0,2087
|Açılış
|: 17,4300
|
|Önceki Kapanış
|: 17,2100
|
17,5870
En Düşük
17,2406
18:05974,13
En Yüksek
|Değişim
|: 0,82%
|| 7,89
|Açılış
|: 974,13
|
|Önceki Kapanış
|: 966,24
|
979,18
En Düşük
961,64
BIST En Aktif Hisseler18:05
|DAGHL
|27,06
|5.487.154
|% 10,00
|
|ARCLK
|74,40
|540.643.572
|% 9,98
|
|GZNMI
|31,78
|63.080.361
|% 9,97
|
|ALKA
|39,34
|54.243.025
|% 9,95
|
|LIDFA
|8,29
|35.723.425
|% 9,95
|
|SELVA
|8,46
|38.010.627
|% -10,00
|
|MEPET
|4,07
|25.034.926
|% -9,96
|
|EMKEL
|2,48
|33.906.268
|% -9,82
|
|KAPLM
|64,10
|14.438.716
|% -9,65
|
|NUGYO
|5,55
|127.806.339
|% -9,46
|
|THYAO
|42,58
|3.315.769.637
|% 1,00
|
|SISE
|21,04
|3.050.987.314
|% 6,16
|
|GARAN
|14,77
|2.420.763.303
|% -0,26
|
|ASELS
|23,64
|1.563.754.362
|% 2,52
|
|SAHOL
|20,08
|1.353.828.317
|% 1,93
|
|YKBNK
|4,51
|1.285.233.743
|% 2,97
|
|HALKB
|5,66
|1.271.273.308
|% 9,90
|
|EKGYO
|2,61
|593.789.080
|% 1,95
|
|VAKBN
|4,18
|852.555.649
|% 5,29
|
|GARAN
|14,77
|2.420.763.303
|% -0,26
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,3701
|16,3855
|% 1,93
|
|Euro
|17,4715
|17,5053
|% 1,21
|
|Sterlin
|20,5009
|20,6037
|% 1,90
|
|Frank
|16,9648
|17,0670
|% 1,63
|
|Riyal
|4,3557
|4,3776
|% 1,79
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.850
|1.850
|-16,46
|
|Altın Gr.
|976
|976
|9,63
|
|Cumhuriyet
|6.471
|6.569
|62,00
|
|Tam
|6.442
|6.604
|64,66
|
|Yarım
|3.114
|3.195
|31,28
|
|Çeyrek
|1.562
|1.597
|15,64
|
|Gümüş.Ons
|21,91
|21,94
|-0,19
|
|Gümüş Gr.
|11,55
|11,57
|0,12
|
|B. Petrol
|111
|111
|0,36
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:58UNLU
Yüzde 6.83 oranında artışla 5.63 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 401, 428 adet işlem
-
17:57VAKBN
Yüzde 5.04 oranında artışla 4.17 lira fiyatla işlem gören hissede 198, 453, 832 adet işlem
-
17:56XU100
Endeks 2, 421 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 92 üstünde . İşlem hacmi 31, 501.00 milyon TL de
-
17:55SEKFK
Yüzde 9.87 oranında artışla 5.79 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 050, 654 adet işlem
-
17:54VAKBN
Yüzde 5.29 oranında artışla 4.18 lira fiyatla işlem gören hissede 197, 621, 153 adet işlem