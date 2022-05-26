***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İç Tüzük
26.05.2022 14:31
***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İç Tüzük )
Türkçe
İç Tüzük
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SPK onaylı İç Tüzük ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1032685
BIST
14:352.433
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 15,00
|Açılış
|: 2.423
|
|Önceki Kapanış
|: 2.418
|
2.438
En Düşük
2.421
14:3516,4049
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0403
|Açılış
|: 16,3850
|
|Önceki Kapanış
|: 16,3600
|
16,4688
En Düşük
16,3099
14:3517,6039
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 0,1344
|Açılış
|: 17,5200
|
|Önceki Kapanış
|: 17,4300
|
17,6499
En Düşük
17,4484
14:35971,53
En Yüksek
|Değişim
|: -0,33%
|| -3,24
|Açılış
|: 971,53
|
|Önceki Kapanış
|: 974,77
|
977,51
En Düşük
969,44
BIST En Aktif Hisseler14:33
|MPARK
|33,24
|27.408.004
|% 9,99
|
|RODRG
|16,00
|3.715.079
|% 9,97
|
|POLHO
|4,89
|165.034.761
|% 9,89
|
|LIDFA
|9,11
|11.026.106
|% 9,89
|
|ALKA
|42,64
|75.214.885
|% 8,39
|
|KZBGY
|75,15
|43.624.085
|% -9,95
|
|IMASM
|42,72
|8.162.035
|% -7,73
|
|MEPET
|3,84
|30.017.056
|% -5,65
|
|NUGYO
|5,28
|78.169.199
|% -4,86
|
|AYES
|21,02
|223.718
|% -4,54
|
|THYAO
|43,92
|3.104.770.839
|% 2,95
|
|SISE
|20,88
|1.710.330.855
|% -0,76
|
|ARCLK
|78,90
|1.227.869.826
|% 6,05
|
|ASELS
|23,78
|821.722.001
|% 0,51
|
|KOZAL
|191,70
|775.298.927
|% 2,35
|
|SKBNK
|1,32
|241.634.315
|% 4,76
|
|HALKB
|5,59
|753.078.189
|% -1,24
|
|EKGYO
|2,61
|344.114.731
|% 0,38
|
|DOHOL
|3,69
|367.354.056
|% 1,10
|
|SISE
|20,88
|1.710.330.855
|% -0,76
|
|14:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,3915
|16,4029
|% 0,23
|
|Euro
|17,5734
|17,5974
|% 0,73
|
|Sterlin
|20,6060
|20,7093
|% 0,44
|
|Frank
|16,9943
|17,0967
|% 0,34
|
|Riyal
|4,3551
|4,3769
|% 0,16
|
|14:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.843
|1.843
|-10,29
|
|Altın Gr.
|971
|972
|-3,26
|
|Cumhuriyet
|6.465
|6.562
|-7,00
|
|Tam
|6.424
|6.586
|-18,84
|
|Yarım
|3.105
|3.186
|-9,12
|
|Çeyrek
|1.557
|1.593
|-4,56
|
|Gümüş.Ons
|21,87
|21,90
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|11,53
|11,54
|-0,03
|
|B. Petrol
|112
|112
|0,63
|
Seans Raporu
14:33
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14:48DAGHL
Yüzde 5.69 oranında artışla 28.60 lira fiyatla işlem gören hissede 383, 420 adet işlem
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14:47XU030
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14:47
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14:47XU100
Endeks 2, 434 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 64 üstünde . İşlem hacmi 20, 389.00 milyon TL de
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14:47ARDYZ
Yüzde 4.52 oranında artışla 6.01 lira fiyatla işlem gören hissede 21, 576, 517 adet işlem