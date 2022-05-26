***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İç Tüzük
26.05.2022 14:31
***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İç Tüzük )
Türkçe
İç Tüzük
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Yoktur.
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Güncel İç Tüzük ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1032684
BIST
17:392.454
En Yüksek
|Değişim
|: 1,49%
|| 35,92
|Açılış
|: 2.423
|
|Önceki Kapanış
|: 2.418
|
2.456
En Düşük
2.421
17:3916,3201
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -0,0445
|Açılış
|: 16,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 16,3600
|
16,4688
En Düşük
16,2440
17:3917,5211
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0516
|Açılış
|: 17,4900
|
|Önceki Kapanış
|: 17,4300
|
17,6499
En Düşük
17,4329
17:39968,75
En Yüksek
|Değişim
|: -0,62%
|| -6,01
|Açılış
|: 968,75
|
|Önceki Kapanış
|: 974,77
|
977,51
En Düşük
965,08
BIST En Aktif Hisseler17:39
|OYYAT
|78,65
|106.078.431
|% 10,00
|
|GESAN
|26,18
|128.727.355
|% 10,00
|
|MPARK
|33,24
|30.290.677
|% 9,99
|
|KARSN
|6,40
|1.881.498.696
|% 9,97
|
|RODRG
|16,00
|3.836.135
|% 9,97
|
|KZBGY
|75,15
|47.849.018
|% -9,95
|
|MEPET
|3,67
|42.529.789
|% -9,83
|
|NUGYO
|5,06
|215.633.967
|% -8,83
|
|HUNER
|2,55
|71.846.961
|% -6,25
|
|EMKEL
|2,36
|29.973.009
|% -4,84
|
|THYAO
|44,16
|5.481.512.306
|% 3,52
|
|SISE
|20,90
|2.572.331.047
|% -0,67
|
|KARSN
|6,40
|1.881.498.696
|% 9,97
|
|ARCLK
|81,30
|1.651.596.800
|% 9,27
|
|KOZAL
|192,00
|1.519.998.557
|% 2,51
|
|EKGYO
|2,61
|430.342.739
|% 0,38
|
|HALKB
|5,61
|925.928.320
|% -0,88
|
|AKFGY
|3,06
|244.881.700
|% 3,38
|
|ALBRK
|1,28
|67.344.266
|% 2,40
|
|ODAS
|2,47
|113.033.589
|% 1,65
|
|17:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,3085
|16,3201
|% -0,27
|
|Euro
|17,4950
|17,5211
|% 0,30
|
|Sterlin
|20,4031
|20,5054
|% -0,55
|
|Frank
|16,9081
|17,0099
|% -0,17
|
|Riyal
|4,3306
|4,3524
|% -0,40
|
|17:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.850
|1.850
|-3,66
|
|Altın Gr.
|968
|968
|-6,83
|
|Cumhuriyet
|6.460
|6.559
|-10,00
|
|Tam
|6.432
|6.594
|-10,70
|
|Yarım
|3.109
|3.190
|-5,18
|
|Çeyrek
|1.559
|1.595
|-2,59
|
|Gümüş.Ons
|21,95
|21,99
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|11,52
|11,54
|-0,04
|
|B. Petrol
|114
|114
|2,42
|
Seans Raporu
17:39
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17:54AKENR
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