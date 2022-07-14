***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İç Tüzük
14.07.2022 18:57
***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İç Tüzük )
Türkçe
İç Tüzük
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
Yoktur.
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SPK onaylı içtüzük ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1045608
BIST
18:052.382
En Yüksek
|Değişim
|: -1,06%
|| -25,64
|Açılış
|: 2.407
|
|Önceki Kapanış
|: 2.408
|
2.421
En Düşük
2.375
18:0517,4567
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0277
|Açılış
|: 17,6450
|
|Önceki Kapanış
|: 17,5650
|
17,5562
En Düşük
17,4002
18:0517,5478
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 0,0713
|Açılış
|: 17,5800
|
|Önceki Kapanış
|: 17,6100
|
17,5478
En Düşük
17,4475
18:05959,51
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,65
|Açılış
|: 959,51
|
|Önceki Kapanış
|: 958,86
|
965,64
En Düşük
957,57
BIST En Aktif Hisseler18:05
|DOAS
|91,35
|192.931.229
|% 9,99
|
|KLRHO
|10,38
|22.918.173
|% 9,96
|
|DOBUR
|46,60
|12.033.185
|% 9,96
|
|TSGYO
|4,79
|37.459.797
|% 9,86
|
|MARTI
|1,91
|103.186.533
|% 9,77
|
|SILVR
|22,04
|5.402.952
|% -9,97
|
|GESAN
|51,45
|361.758.826
|% -9,02
|
|IZFAS
|2,33
|5.333.839
|% -7,17
|
|SNKRN
|17,75
|1.350.075
|% -6,53
|
|ENKAI
|18,32
|121.387.751
|% -5,95
|
|THYAO
|47,94
|6.040.588.789
|% -2,56
|
|SISE
|20,34
|1.295.329.181
|% -2,31
|
|ODAS
|3,26
|1.038.973.181
|% 6,89
|
|EREGL
|25,96
|995.380.886
|% -0,08
|
|EKGYO
|2,95
|822.813.415
|% 4,98
|
|ODAS
|3,26
|1.038.973.181
|% 6,89
|
|EKGYO
|2,95
|822.813.415
|% 4,98
|
|YKBNK
|4,18
|555.345.393
|% 0,00
|
|TSKB
|2,09
|268.414.523
|% 4,50
|
|THYAO
|47,94
|6.040.588.789
|% -2,56
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,4543
|17,4567
|% 0,16
|
|Euro
|17,4673
|17,5478
|% 0,41
|
|Sterlin
|20,5621
|20,6652
|% 0,00
|
|Frank
|17,6629
|17,7693
|% 0,04
|
|Riyal
|4,6327
|4,6560
|% 0,03
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.711
|1.712
|1,65
|
|Altın Gr.
|958
|960
|0,65
|
|Cumhuriyet
|6.533
|6.632
|-35,00
|
|Tam
|6.519
|6.707
|3,00
|
|Yarım
|3.177
|3.267
|2,00
|
|Çeyrek
|1.593
|1.633
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|18,43
|18,47
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|10,33
|10,36
|0,02
|
|B. Petrol
|100
|100
|-0,11
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59DERHL
Yüzde -4.27 oranında düşüşle 8.96 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 531, 775 adet işlem
-
17:57
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler TAVHL, KCHOL, HEKTS
-
17:57XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -23, 13 kaybederek (% -1.09 ) 2, 096
-
17:57
Tavandan işlem gören hisse senedleri : TSGYO, DOBUR, MARTI, KLRHO, DOAS
-
17:57
ISGYO, DOBUR, ASUZU değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında