***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İç Tüzük
16.12.2022 10:20
***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İç Tüzük )
Türkçe
İç Tüzük
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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yok
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Açıklamalar
Fon İçtüzük
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1087709
BIST
10:075.222
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 32,71
|Açılış
|: 5.212
|
|Önceki Kapanış
|: 5.189
|
5.222
En Düşük
5.201
10:0718,6534
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0098
|Açılış
|: 18,7430
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6950
|
18,6741
En Düşük
18,6099
10:0719,8847
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0627
|Açılış
|: 20,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 19,8800
|
19,9123
En Düşük
19,7888
10:071.069,97
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 4,66
|Açılış
|: 1.069,97
|
|Önceki Kapanış
|: 1.065,31
|
1.070,53
En Düşük
1.063,49
BIST En Aktif Hisseler10:07
|ARASE
|255,20
|12.318.759
|% 10,00
|
|PLTUR
|12,11
|308.248
|% 9,99
|
|AYCES
|98,85
|183.663
|% 9,96
|
|INVEO
|34,48
|19.353.003
|% 9,95
|
|RODRG
|33,82
|2.340.243
|% 9,95
|
|KUYAS
|22,68
|5.311.293
|% -10,00
|
|RALYH
|39,34
|44.765.437
|% -9,98
|
|IDGYO
|4,41
|345.828
|% -9,82
|
|VKING
|21,50
|732.849
|% -7,33
|
|KLNMA
|15,95
|58.329
|% -6,18
|
|ENKAI
|26,46
|346.370.133
|% 3,28
|
|EKGYO
|7,99
|314.734.300
|% 1,40
|
|THYAO
|140,00
|301.228.866
|% -0,07
|
|HALKB
|13,61
|289.031.653
|% 5,10
|
|VAKBN
|11,66
|262.441.917
|% 1,66
|
|EKGYO
|7,99
|314.734.300
|% 1,40
|
|SKBNK
|2,98
|100.983.487
|% 2,41
|
|FORMT
|2,16
|58.999.506
|% 0,47
|
|DENGE
|3,07
|78.665.580
|% 0,00
|
|VAKBN
|11,66
|262.441.917
|% 1,66
|
|10:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6482
|18,6534
|% 0,05
|
|Euro
|19,8751
|19,8847
|% 0,32
|
|Sterlin
|22,7033
|22,8172
|% 0,30
|
|Frank
|20,0580
|20,1788
|% 0,31
|
|Riyal
|4,9453
|4,9701
|% 0,05
|
|10:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.784
|1.785
|7,35
|
|Altın Gr.
|1.069
|1.069
|3,83
|
|Cumhuriyet
|7.170
|7.278
|-79,00
|
|Tam
|7.229
|7.284
|26,00
|
|Yarım
|3.500
|3.561
|13,00
|
|Çeyrek
|1.756
|1.780
|6,00
|
|Gümüş.Ons
|23,07
|23,10
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|13,83
|13,85
|0,00
|
|B. Petrol
|81,13
|81,13
|-0,08
|