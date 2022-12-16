***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İç Tüzük
16.12.2022 10:35
***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İç Tüzük )
Türkçe
İç Tüzük
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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yok
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Fon İçtüzük
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1087723
BIST
10:285.257
En Yüksek
|Değişim
|: 1,31%
|| 68,23
|Açılış
|: 5.212
|
|Önceki Kapanış
|: 5.189
|
5.258
En Düşük
5.201
10:2818,6584
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0148
|Açılış
|: 18,7430
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6950
|
18,6741
En Düşük
18,6099
10:2819,8676
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0456
|Açılış
|: 20,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 19,8800
|
19,9123
En Düşük
19,7888
10:281.068,01
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 2,70
|Açılış
|: 1.068,01
|
|Önceki Kapanış
|: 1.065,31
|
1.070,53
En Düşük
1.063,49
BIST En Aktif Hisseler10:28
|ARASE
|255,20
|18.046.723
|% 10,00
|
|OZSUB
|29,06
|67.977.921
|% 9,99
|
|PLTUR
|12,11
|622.369
|% 9,99
|
|AYCES
|98,85
|3.664.864
|% 9,96
|
|INVEO
|34,48
|29.913.503
|% 9,95
|
|KUYAS
|22,68
|9.661.045
|% -10,00
|
|RALYH
|39,34
|85.863.659
|% -9,98
|
|IDGYO
|4,41
|1.884.596
|% -9,82
|
|KRONT
|121,70
|3.404.400
|% -7,45
|
|VKING
|21,50
|732.849
|% -7,33
|
|ENKAI
|27,70
|1.509.206.507
|% 8,12
|
|VAKBN
|12,06
|1.240.732.922
|% 5,14
|
|THYAO
|140,70
|1.107.929.596
|% 0,43
|
|HALKB
|13,93
|1.038.432.781
|% 7,57
|
|EKGYO
|8,11
|1.005.196.682
|% 2,92
|
|EKGYO
|8,11
|1.005.196.682
|% 2,92
|
|SKBNK
|3,07
|324.436.048
|% 5,50
|
|VAKBN
|12,06
|1.240.732.922
|% 5,14
|
|HALKB
|13,93
|1.038.432.781
|% 7,57
|
|YKBNK
|12,06
|859.148.713
|% 1,86
|
|10:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6440
|18,6584
|% 0,08
|
|Euro
|19,8545
|19,8676
|% 0,23
|
|Sterlin
|22,6909
|22,8047
|% 0,24
|
|Frank
|20,0438
|20,1645
|% 0,24
|
|Riyal
|4,9434
|4,9681
|% 0,01
|
|10:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.781
|1.782
|4,41
|
|Altın Gr.
|1.070
|1.070
|4,66
|
|Cumhuriyet
|7.170
|7.278
|-79,00
|
|Tam
|7.231
|7.288
|30,00
|
|Yarım
|3.502
|3.563
|15,00
|
|Çeyrek
|1.756
|1.781
|7,00
|
|Gümüş.Ons
|23,01
|23,04
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|13,82
|13,85
|0,00
|
|B. Petrol
|81,06
|81,06
|-0,15
|