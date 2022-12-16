***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İç Tüzük
16.12.2022 10:36
***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İç Tüzük )
Türkçe
İç Tüzük
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
yok
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Fon İçtüzük
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1087727
BIST
11:045.230
En Yüksek
|Değişim
|: 0,80%
|| 41,43
|Açılış
|: 5.212
|
|Önceki Kapanış
|: 5.189
|
5.259
En Düşük
5.201
11:0418,6524
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0088
|Açılış
|: 18,7530
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7430
|
18,6741
En Düşük
18,6099
11:0419,8475
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0255
|Açılış
|: 20,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 19,8800
|
19,9123
En Düşük
19,7888
11:041.066,73
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 1,42
|Açılış
|: 1.066,44
|
|Önceki Kapanış
|: 1.065,31
|
1.070,53
En Düşük
1.063,49
BIST En Aktif Hisseler11:04
|ARASE
|255,20
|19.154.036
|% 10,00
|
|PLTUR
|12,11
|851.612
|% 9,99
|
|AYCES
|98,85
|4.095.059
|% 9,96
|
|INVEO
|34,48
|33.620.689
|% 9,95
|
|OYAYO
|14,37
|8.384.036
|% 9,95
|
|KUYAS
|22,68
|23.974.983
|% -10,00
|
|RALYH
|39,34
|93.725.522
|% -9,98
|
|IDGYO
|4,41
|2.600.017
|% -9,82
|
|KLNMA
|15,51
|312.265
|% -8,76
|
|PRKME
|25,70
|27.270.707
|% -8,21
|
|ENKAI
|27,56
|2.107.004.260
|% 7,57
|
|VAKBN
|11,85
|1.926.335.125
|% 3,31
|
|THYAO
|140,20
|1.599.478.600
|% 0,07
|
|HALKB
|13,87
|1.508.272.742
|% 7,10
|
|YKBNK
|11,94
|1.504.581.340
|% 0,84
|
|EKGYO
|8,07
|1.457.885.116
|% 2,41
|
|SKBNK
|3,08
|500.952.771
|% 5,84
|
|VAKBN
|11,85
|1.926.335.125
|% 3,31
|
|YKBNK
|11,94
|1.504.581.340
|% 0,84
|
|HALKB
|13,87
|1.508.272.742
|% 7,10
|
|11:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6492
|18,6524
|% 0,05
|
|Euro
|19,8378
|19,8475
|% 0,13
|
|Sterlin
|22,6608
|22,7745
|% 0,11
|
|Frank
|20,0204
|20,1410
|% 0,13
|
|Riyal
|4,9439
|4,9687
|% 0,02
|
|11:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.777
|1.778
|0,33
|
|Altın Gr.
|1.066
|1.066
|0,91
|
|Cumhuriyet
|7.170
|7.278
|-79,00
|
|Tam
|7.208
|7.258
|0,00
|
|Yarım
|3.491
|3.549
|1,00
|
|Çeyrek
|1.751
|1.774
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|22,88
|22,90
|-0,21
|
|Gümüş Gr.
|13,73
|13,74
|-0,10
|
|B. Petrol
|80,98
|80,98
|-0,23
|