***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İç Tüzük
16.12.2022 11:08
***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İç Tüzük )
Türkçe
İç Tüzük
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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yok
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Fon İçtüzük
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1087737
BIST
11:145.213
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 24,64
|Açılış
|: 5.212
|
|Önceki Kapanış
|: 5.189
|
5.259
En Düşük
5.201
11:1418,6522
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0086
|Açılış
|: 18,7600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7430
|
18,6741
En Düşük
18,6099
11:1419,8312
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0092
|Açılış
|: 19,9400
|
|Önceki Kapanış
|: 20,0500
|
19,9123
En Düşük
19,7888
11:141.065,98
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,67
|Açılış
|: 1.065,98
|
|Önceki Kapanış
|: 1.065,31
|
1.070,53
En Düşük
1.063,49
BIST En Aktif Hisseler11:12
|ARASE
|255,20
|19.496.770
|% 10,00
|
|PLTUR
|12,11
|885.834
|% 9,99
|
|AYCES
|98,85
|4.125.702
|% 9,96
|
|INVEO
|34,48
|34.446.692
|% 9,95
|
|OYAYO
|14,37
|8.455.039
|% 9,95
|
|RALYH
|39,34
|94.802.455
|% -9,98
|
|IDGYO
|4,41
|2.767.319
|% -9,82
|
|KLNMA
|15,51
|312.265
|% -8,76
|
|VKING
|21,50
|732.849
|% -7,33
|
|EUREN
|14,99
|228.183.739
|% -5,84
|
|ENKAI
|27,34
|2.164.006.999
|% 6,71
|
|VAKBN
|11,82
|2.001.363.841
|% 3,05
|
|THYAO
|140,10
|1.699.631.236
|% 0,00
|
|YKBNK
|11,98
|1.583.637.507
|% 1,18
|
|EKGYO
|8,09
|1.553.960.319
|% 2,66
|
|EKGYO
|8,09
|1.553.960.319
|% 2,66
|
|SKBNK
|3,12
|576.155.025
|% 7,22
|
|VAKBN
|11,82
|2.001.363.841
|% 3,05
|
|YKBNK
|11,98
|1.583.637.507
|% 1,18
|
|HALKB
|13,88
|1.549.098.552
|% 7,18
|
|11:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6472
|18,6495
|% 0,03
|
|Euro
|19,8248
|19,8349
|% 0,07
|
|Sterlin
|22,6549
|22,7685
|% 0,09
|
|Frank
|20,0187
|20,1393
|% 0,12
|
|Riyal
|4,9457
|4,9705
|% 0,06
|
|11:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.776
|1.776
|-1,09
|
|Altın Gr.
|1.066
|1.066
|1,11
|
|Cumhuriyet
|7.170
|7.278
|-79,00
|
|Tam
|7.210
|7.260
|2,00
|
|Yarım
|3.492
|3.550
|2,00
|
|Çeyrek
|1.751
|1.774
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|22,74
|22,78
|-0,34
|
|Gümüş Gr.
|13,73
|13,74
|-0,10
|
|B. Petrol
|80,92
|80,92
|-0,29
|