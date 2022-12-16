***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İç Tüzük
16.12.2022 11:09
***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İç Tüzük )
Türkçe
İç Tüzük
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Açıklamalar
Fon İçtüzük
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1087738
BIST
11:025.231
En Yüksek
|Değişim
|: 0,82%
|| 42,66
|Açılış
|: 5.212
|
|Önceki Kapanış
|: 5.189
|
5.259
En Düşük
5.201
11:0218,6587
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0151
|Açılış
|: 18,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7430
|
18,6741
En Düşük
18,6099
11:0219,8483
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0263
|Açılış
|: 20,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 19,8800
|
19,9123
En Düşük
19,7888
11:021.066,21
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,90
|Açılış
|: 1.066,21
|
|Önceki Kapanış
|: 1.065,31
|
1.070,53
En Düşük
1.063,49
BIST En Aktif Hisseler11:00
|ARASE
|255,20
|18.893.987
|% 10,00
|
|PLTUR
|12,11
|837.334
|% 9,99
|
|EGGUB
|108,50
|63.266.933
|% 9,98
|
|AYCES
|98,85
|4.051.763
|% 9,96
|
|INVEO
|34,48
|33.387.812
|% 9,95
|
|KUYAS
|22,68
|19.655.622
|% -10,00
|
|RALYH
|39,34
|93.346.009
|% -9,98
|
|IDGYO
|4,41
|2.534.145
|% -9,82
|
|PRKME
|25,70
|27.270.707
|% -8,21
|
|ALFAS
|294,90
|148.155.710
|% -7,70
|
|ENKAI
|27,44
|2.031.938.914
|% 7,10
|
|VAKBN
|11,81
|1.875.122.969
|% 2,96
|
|THYAO
|140,00
|1.561.040.461
|% -0,07
|
|HALKB
|13,78
|1.479.127.141
|% 6,41
|
|YKBNK
|11,90
|1.465.728.821
|% 0,51
|
|EKGYO
|8,05
|1.417.381.144
|% 2,16
|
|SKBNK
|3,06
|490.862.928
|% 5,15
|
|VAKBN
|11,81
|1.875.122.969
|% 2,96
|
|YKBNK
|11,90
|1.465.728.821
|% 0,51
|
|HALKB
|13,78
|1.479.127.141
|% 6,41
|
|11:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6484
|18,6561
|% 0,07
|
|Euro
|19,8400
|19,8559
|% 0,17
|
|Sterlin
|22,6441
|22,7576
|% 0,04
|
|Frank
|20,0117
|20,1323
|% 0,08
|
|Riyal
|4,9439
|4,9687
|% 0,02
|
|11:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.778
|1.778
|0,55
|
|Altın Gr.
|1.067
|1.067
|1,57
|
|Cumhuriyet
|7.170
|7.278
|-79,00
|
|Tam
|7.212
|7.267
|9,00
|
|Yarım
|3.493
|3.553
|5,00
|
|Çeyrek
|1.752
|1.776
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|22,90
|22,93
|-0,18
|
|Gümüş Gr.
|13,76
|13,77
|-0,07
|
|B. Petrol
|81,03
|81,03
|-0,18
|
Seans Raporu
11:00
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11:15XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 29, 38 artarak (% 0.53 ) 5, 600
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11:15
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi EKGYO, SKBNK, VAKBN
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11:15XU100
Endeks 5, 219 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 59 üstünde . İşlem hacmi 29, 841.00 milyon TL de
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11:15ERBOS
Yüzde 4.49 oranında artışla 184.00 lira fiyatla işlem gören hissede 320, 507 adet işlem
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11:14KATMR
Yüzde 5.83 oranında artışla 3.27 lira fiyatla işlem gören hissede 34, 517, 078 adet işlem