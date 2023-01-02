***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İç Tüzük
02.01.2023 14:05
***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İç Tüzük )
Türkçe
İç Tüzük
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İçtüzük
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1092123
BIST
16:365.653
En Yüksek
|Değişim
|: 2,61%
|| 143,67
|Açılış
|: 5.568
|
|Önceki Kapanış
|: 5.509
|
5.660
En Düşük
5.568
16:3618,7353
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0338
|Açılış
|: 18,8870
|
|Önceki Kapanış
|: 18,8600
|
18,8102
En Düşük
18,6356
16:3620,0265
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0011
|Açılış
|: 20,1650
|
|Önceki Kapanış
|: 20,1500
|
20,1252
En Düşük
19,9301
16:361.099,16
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 2,58
|Açılış
|: 1.099,16
|
|Önceki Kapanış
|: 1.096,58
|
1.103,22
En Düşük
1.093,27
BIST En Aktif Hisseler16:34
|KONYA
|3.773,00
|154.940.368
|% 10,00
|
|EGEEN
|6.812,30
|604.268.795
|% 10,00
|
|BFREN
|4.323,00
|21.148.116
|% 10,00
|
|POLTK
|1.540,00
|16.161.192
|% 10,00
|
|ULUSE
|258,50
|30.552.783
|% 10,00
|
|BRKVY
|32,54
|57.202.254
|% -8,23
|
|COSMO
|110,00
|2.465.788
|% -8,18
|
|UMPAS
|6,85
|2.442.992
|% -7,43
|
|OTTO
|99,50
|214.397
|% -7,01
|
|PRDGS
|9,30
|304.681.556
|% -7,00
|
|EREGL
|42,30
|7.331.852.915
|% 2,52
|
|THYAO
|145,40
|6.238.867.899
|% 3,19
|
|EKGYO
|9,44
|5.977.427.617
|% 8,13
|
|TCELL
|40,20
|4.312.780.802
|% 6,12
|
|ASELS
|63,75
|4.187.711.057
|% 2,57
|
|EKGYO
|9,44
|5.977.427.617
|% 8,13
|
|DOHOL
|11,17
|2.384.951.878
|% 5,58
|
|YKBNK
|12,03
|2.616.166.020
|% 1,86
|
|PETKM
|20,32
|3.573.871.081
|% 1,80
|
|EREGL
|42,30
|7.331.852.915
|% 2,52
|
|16:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7162
|18,7353
|% 0,18
|
|Euro
|19,9953
|20,0265
|% -0,01
|
|Sterlin
|22,4995
|22,6123
|% -0,18
|
|Frank
|20,1785
|20,3000
|% 0,17
|
|Riyal
|4,9628
|4,9877
|% 0,04
|
|16:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.824
|1.826
|1,42
|
|Altın Gr.
|1.098
|1.099
|2,52
|
|Cumhuriyet
|7.411
|7.523
|42,00
|
|Tam
|7.443
|7.502
|69,00
|
|Yarım
|3.604
|3.667
|34,00
|
|Çeyrek
|1.808
|1.834
|18,00
|
|Gümüş.Ons
|23,96
|24,02
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|14,42
|14,46
|0,06
|
|B. Petrol
|86,00
|86,00
|2,54
|
Seans Raporu
16:34
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16:49ESCOM
Yüzde 7.47 oranında artışla 38.26 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 253, 760 adet işlem
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16:48TUREX
Yüzde 10.00 oranında artışla 33.00 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 068, 884 adet işlem
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16:46XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 129, 35 artarak (% 2.66 ) 4, 990
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16:46
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16:46
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