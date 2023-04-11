***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İç Tüzük
11.04.2023 13:37
***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İç Tüzük )
Türkçe
İç Tüzük
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
İçtüzük
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1136212
BIST
16:065.096
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 4,18
|Açılış
|: 5.111
|
|Önceki Kapanış
|: 5.092
|
5.144
En Düşük
5.082
16:0619,2905
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0214
|Açılış
|: 19,6530
|
|Önceki Kapanış
|: 19,6480
|
19,3079
En Düşük
19,2435
16:0621,0580
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 0,1278
|Açılış
|: 21,4300
|
|Önceki Kapanış
|: 21,2900
|
21,0852
En Düşük
20,8745
16:061.238,68
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 4,59
|Açılış
|: 1.238,68
|
|Önceki Kapanış
|: 1.234,09
|
1.245,01
En Düşük
1.231,97
BIST En Aktif Hisseler16:05
|BRSAN
|105,60
|121.826.224
|% 10,00
|
|EDIP
|7,81
|30.909.299
|% 10,00
|
|AYCES
|84,70
|20.430.684
|% 10,00
|
|GLRYH
|8,74
|36.874.728
|% 9,94
|
|AGESA
|29,64
|47.076.489
|% 9,94
|
|AVHOL
|17,13
|115.560.857
|% -9,27
|
|VANGD
|6,90
|10.796.554
|% -7,88
|
|LIDER
|124,80
|111.515.716
|% -7,56
|
|HEDEF
|24,30
|76.037.869
|% -7,46
|
|DIRIT
|6,69
|538.577
|% -7,21
|
|GESAN
|83,95
|3.581.012.111
|% 2,69
|
|THYAO
|132,70
|3.520.512.266
|% -0,60
|
|KOZAL
|22,30
|2.622.709.264
|% 1,00
|
|EREGL
|36,04
|2.601.017.783
|% 0,45
|
|OYAKC
|35,16
|2.268.837.027
|% 2,21
|
|EKGYO
|7,26
|1.769.760.116
|% -0,41
|
|YKBNK
|10,03
|1.287.869.161
|% 0,60
|
|KOZAL
|22,30
|2.622.709.264
|% 1,00
|
|ZOREN
|5,14
|511.576.694
|% 5,33
|
|ISCTR
|12,07
|1.169.260.225
|% 0,08
|
|16:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,2840
|19,2879
|% 0,10
|
|Euro
|21,0549
|21,0662
|% 0,65
|
|Sterlin
|23,8973
|24,0171
|% 0,43
|
|Frank
|21,2219
|21,3497
|% 0,54
|
|Riyal
|5,1252
|5,1509
|% 0,08
|
|16:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.998
|1.998
|6,74
|
|Altın Gr.
|1.240
|1.240
|5,64
|
|Cumhuriyet
|8.473
|8.601
|23,00
|
|Tam
|8.523
|8.579
|0,00
|
|Yarım
|4.163
|4.198
|0,00
|
|Çeyrek
|2.081
|2.099
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|24,87
|24,89
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|15,45
|15,46
|0,04
|
|B. Petrol
|84,39
|84,39
|0,21
|
Seans Raporu
16:05
daha fazla
-
16:20NATEN
Yüzde -3.54 oranında düşüşle 147.20 lira fiyatla işlem gören hissede 248, 537 adet işlem
-
16:19XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -8, 7 kaybederek (% -0.19 ) 4, 570
-
16:19
Tavandan işlem gören hisse senedleri : RTALB, GLRYH, PRDGS, BRSAN, MARKA, EDIP, AGESA, AYCES
-
16:19
PAGYO, PRDGS, KONYA değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
16:19
YYAPI, UZERB, ONCSM değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında