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***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İç Tüzük

19.09.2023 09:39
***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İç Tüzük


***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İç Tüzük )

Türkçe
İç Tüzük

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İç Tüzük



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1196080


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CLEBI 891,00 31.284.109 % 10,00  
SUMAS 245,40 8.110.644 % 10,00  
QNBFL 396,00 888.624 % 10,00  
SNPAM 44,48 3.836.705 % 9,99  
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Euro 28,9131 28,9243 % 0,06  
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Riyal 7,1855 7,2215 % 0,08  
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10:38 Alış Satış %  
Altın Ons 1.934 1.934 0,41  
Altın Gr. 1.680 1.680 0,45  
Cumhuriyet 11.298 11.469 -28,00  
Tam 11.109 11.194 -20,00  
Yarım 5.572 5.620 -10,00  
Çeyrek 2.777 2.810 -5,00  
Gümüş.Ons 23,31 23,34 0,07  
Gümüş Gr. 20,21 20,24 0,03  
B. Petrol 94,70 94,70 0,27  
Seans Raporu 10:38
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