***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi
03.03.2021 11:01
***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi )
Türkçe
İhraç Belgesi
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Hedef Portföy Yönetimi A.Ş. Birikim Girişim Sermayesi Yatırım Fonu İhraç Belgesi Ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/914734
BIST
10:541.546
En Yüksek
|Değişim
|: 1,14%
|| 17,46
|Açılış
|: 1.539
|
|Önceki Kapanış
|: 1.529
|
1.550
En Düşük
1.539
10:547,3104
En Yüksek
|Değişim
|: -0,68%
|| -0,0497
|Açılış
|: 7,3350
|
|Önceki Kapanış
|: 7,2400
|
7,3610
En Düşük
7,2946
10:548,8399
En Yüksek
|Değişim
|: -0,71%
|| -0,0629
|Açılış
|: 8,8250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7200
|
8,9039
En Düşük
8,8294
10:54408,01
En Yüksek
|Değişim
|: -0,53%
|| -2,16
|Açılış
|: 407,91
|
|Önceki Kapanış
|: 410,17
|
411,13
En Düşük
406,81
BIST En Aktif Hisseler10:54
|BOSSA
|24,42
|24.174.308
|% 10,00
|
|ISBIR
|6.655,00
|2.083.015
|% 10,00
|
|GOZDE
|7,93
|132.229.251
|% 9,99
|
|IDEAS
|46,74
|1.339.288
|% 9,98
|
|KENT
|394,70
|4.821.655
|% 9,97
|
|CASA
|183,20
|554.730
|% -9,98
|
|BRMEN
|2,38
|617.824
|% -9,85
|
|MERIT
|300,00
|990.000
|% -7,55
|
|KSTUR
|327,20
|327.527
|% -7,10
|
|UMPAS
|1,19
|93.028
|% -5,56
|
|THYAO
|14,70
|540.242.495
|% -0,74
|
|KRDMD
|7,08
|499.312.012
|% 3,66
|
|PETKM
|5,64
|476.359.147
|% 1,81
|
|EREGL
|15,72
|339.191.451
|% 4,11
|
|GARAN
|9,31
|331.645.116
|% 1,20
|
|SKBNK
|1,41
|161.930.225
|% 2,17
|
|EKGYO
|2,46
|238.332.236
|% 1,65
|
|PETKM
|5,64
|476.359.147
|% 1,81
|
|KRDMD
|7,08
|499.312.012
|% 3,66
|
|YKBNK
|2,80
|172.711.080
|% 1,82
|
|10:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3057
|7,3104
|% -0,68
|
|Euro
|8,8343
|8,8399
|% -0,71
|
|Sterlin
|10,1977
|10,2489
|% -0,47
|
|Frank
|7,9730
|8,0210
|% -0,52
|
|Riyal
|1,9455
|1,9553
|% -0,53
|
|10:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.732
|1.732
|-1,10
|
|Altın Gr.
|407
|407
|-2,97
|
|Cumhuriyet
|2.716
|2.757
|19,00
|
|Tam
|2.702
|2.771
|16,22
|
|Yarım
|1.306
|1.340
|7,84
|
|Çeyrek
|655
|670
|3,93
|
|Gümüş.Ons
|26,71
|26,75
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|6,28
|6,29
|-0,03
|
|B. Petrol
|62,90
|62,90
|0,20
|
Seans Raporu
10:54
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11:05GOZDE
Yüzde 9.99 oranında artışla 7.93 lira fiyatla işlem gören hissede 16, 769, 327 adet işlem
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11:04OSTIM
Yüzde 5.06 oranında artışla 2.70 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 536, 882 adet işlem
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11:03XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 21, 32 artarak (% 1.32 ) 1, 636
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11:03
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi TRKCM, GUSGR, SKBNK
-
11:03XU100
Endeks 1, 549 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 33 üstünde . İşlem hacmi 6, 168.00 milyon TL de