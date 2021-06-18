***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi
18.06.2021 15:57
***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi )
Türkçe
İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Yoktur.
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Güncel İhraç Belgesi ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/943061
BIST
16:231.397
En Yüksek
|Değişim
|: -1,20%
|| -17,00
|Açılış
|: 1.418
|
|Önceki Kapanış
|: 1.414
|
1.422
En Düşük
1.393
16:238,7273
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0080
|Açılış
|: 8,7050
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6850
|
8,7273
En Düşük
8,6544
16:2310,3616
En Yüksek
|Değişim
|: -0,35%
|| -0,0359
|Açılış
|: 10,3200
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3400
|
10,4039
En Düşük
10,3179
16:23497,71
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,57
|Açılış
|: 497,71
|
|Önceki Kapanış
|: 497,14
|
502,48
En Düşük
497,13
BIST En Aktif Hisseler16:23
|IDGYO
|6,05
|1.358.014
|% 10,00
|
|VKFYO
|5,52
|7.272.479
|% 9,96
|
|TKURU
|139,20
|5.891.762
|% 9,95
|
|OZBAL
|9,20
|20.145.574
|% 9,92
|
|ISKUR
|387.000,00
|387.000
|% 9,91
|
|BERA
|16,93
|9.028.075
|% -9,99
|
|BAGFS
|15,54
|559.735
|% -9,97
|
|ISBIR
|6.000,00
|861.992
|% -9,84
|
|UZERB
|46,00
|621.211
|% -8,55
|
|KRDMA
|6,15
|18.915.298
|% -5,38
|
|THYAO
|14,47
|1.180.959.003
|% -1,30
|
|GARAN
|8,21
|645.312.516
|% 0,24
|
|EKGYO
|2,13
|607.518.042
|% 0,47
|
|EREGL
|17,98
|575.929.209
|% -3,90
|
|KRDMD
|6,89
|469.616.433
|% -3,91
|
|EKGYO
|2,13
|607.518.042
|% 0,47
|
|YKBNK
|2,16
|275.343.921
|% -0,46
|
|THYAO
|14,47
|1.180.959.003
|% -1,30
|
|GARAN
|8,21
|645.312.516
|% 0,24
|
|IHLGM
|1,20
|83.487.878
|% -0,83
|
|16:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,7230
|8,7273
|% 0,09
|
|Euro
|10,3544
|10,3616
|% -0,35
|
|Sterlin
|12,0366
|12,0970
|% -0,57
|
|Frank
|9,4166
|9,4734
|% -0,48
|
|Riyal
|2,3171
|2,3287
|% -0,04
|
|16:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.776
|1.776
|2,66
|
|Altın Gr.
|498
|498
|0,49
|
|Cumhuriyet
|3.299
|3.349
|8,00
|
|Tam
|3.282
|3.368
|4,79
|
|Yarım
|1.586
|1.629
|2,32
|
|Çeyrek
|796
|815
|1,15
|
|Gümüş.Ons
|25,99
|26,02
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|7,30
|7,30
|0,04
|
|B. Petrol
|72,71
|72,71
|-0,39
|
Seans Raporu
16:23
daha fazla
-
16:32XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -16, 61 kaybederek (% -1.09 ) 1, 509
-
16:32XU100
Endeks 1, 397 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 22 altında . İşlem hacmi 9, 784.00 milyon TL de
-
16:31KRDMA
Yüzde -5.54 oranında düşüşle 6.14 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 013, 572 adet işlem
-
16:29VERTU
Yüzde -5.39 oranında düşüşle 22.80 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 203, 812 adet işlem
-
16:27XU100
Endeks 1, 395 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 37 altında . İşlem hacmi 9, 705.00 milyon TL de