***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi
18.06.2021 15:58
***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi )
Türkçe
İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
Yoktur.
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Güncel ihraç belgesi ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/943062
BIST
16:261.397
En Yüksek
|Değişim
|: -1,22%
|| -17,31
|Açılış
|: 1.418
|
|Önceki Kapanış
|: 1.414
|
1.422
En Düşük
1.393
16:268,7314
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0121
|Açılış
|: 8,7050
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6850
|
8,7317
En Düşük
8,6544
16:2610,3649
En Yüksek
|Değişim
|: -0,31%
|| -0,0326
|Açılış
|: 10,3200
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3400
|
10,4039
En Düşük
10,3179
16:26497,79
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,65
|Açılış
|: 497,70
|
|Önceki Kapanış
|: 497,14
|
502,48
En Düşük
497,13
BIST En Aktif Hisseler16:26
|IDGYO
|6,05
|1.358.014
|% 10,00
|
|VKFYO
|5,52
|7.272.479
|% 9,96
|
|TKURU
|139,20
|5.899.001
|% 9,95
|
|OZBAL
|9,20
|20.146.734
|% 9,92
|
|ISKUR
|387.000,00
|387.000
|% 9,91
|
|BERA
|16,93
|9.040.163
|% -9,99
|
|BAGFS
|15,54
|559.735
|% -9,97
|
|ISBIR
|6.000,00
|861.992
|% -9,84
|
|UZERB
|46,00
|621.211
|% -8,55
|
|KRDMA
|6,15
|19.009.614
|% -5,38
|
|THYAO
|14,47
|1.184.701.380
|% -1,30
|
|GARAN
|8,20
|650.292.747
|% 0,12
|
|EKGYO
|2,13
|612.561.816
|% 0,47
|
|EREGL
|17,98
|577.461.951
|% -3,90
|
|KRDMD
|6,88
|472.706.894
|% -4,04
|
|EKGYO
|2,13
|612.561.816
|% 0,47
|
|YKBNK
|2,16
|275.871.209
|% -0,46
|
|THYAO
|14,47
|1.184.701.380
|% -1,30
|
|GARAN
|8,20
|650.292.747
|% 0,12
|
|IHLGM
|1,20
|83.567.555
|% -0,83
|
|16:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,7272
|8,7314
|% 0,14
|
|Euro
|10,3579
|10,3649
|% -0,31
|
|Sterlin
|12,0434
|12,1038
|% -0,52
|
|Frank
|9,4237
|9,4804
|% -0,41
|
|Riyal
|2,3180
|2,3297
|% 0,00
|
|16:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.774
|1.774
|0,58
|
|Altın Gr.
|498
|498
|0,56
|
|Cumhuriyet
|3.299
|3.349
|8,00
|
|Tam
|3.287
|3.371
|7,74
|
|Yarım
|1.587
|1.629
|2,32
|
|Çeyrek
|796
|815
|1,15
|
|Gümüş.Ons
|25,95
|25,99
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|7,29
|7,30
|0,03
|
|B. Petrol
|72,69
|72,69
|-0,41
|