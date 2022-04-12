***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi
12.04.2022 17:32
***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi )
Türkçe
İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Yoktur.
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Güncel ihraç belgesi ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1019738
BIST
17:312.461
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 11,87
|Açılış
|: 2.449
|
|Önceki Kapanış
|: 2.449
|
2.475
En Düşük
2.422
17:3114,5781
En Yüksek
|Değişim
|: -0,57%
|| -0,0840
|Açılış
|: 14,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6730
|
14,6951
En Düşük
14,5531
17:3115,8812
En Yüksek
|Değişim
|: -0,53%
|| -0,0841
|Açılış
|: 15,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 15,9750
|
16,0066
En Düşük
15,8425
17:31923,36
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 2,21
|Açılış
|: 923,36
|
|Önceki Kapanış
|: 921,15
|
931,10
En Düşük
919,01
BIST En Aktif Hisseler17:31
|CLEBI
|257,60
|80.256.446
|% 9,99
|
|MMCAS
|3,20
|1.512.240
|% 9,97
|
|KONKA
|19,87
|342.348.858
|% 9,96
|
|TSPOR
|6,32
|397.129.922
|% 9,91
|
|ESCOM
|8,55
|56.663.068
|% 9,90
|
|OYLUM
|2,33
|2.562.369
|% -47,64
|
|ASUZU
|90,00
|100.703.477
|% -10,00
|
|ISGYO
|14,85
|16.957.654
|% -10,00
|
|GZNMI
|35,56
|30.003.539
|% -9,97
|
|CASA
|124,40
|990.481
|% -9,86
|
|THYAO
|37,08
|5.432.147.450
|% 2,54
|
|GARAN
|13,72
|4.234.520.936
|% -1,15
|
|YKBNK
|5,17
|3.036.616.255
|% 2,99
|
|AKBNK
|9,06
|2.925.145.692
|% -0,98
|
|SISE
|17,22
|2.671.993.700
|% 0,94
|
|ODAS
|2,22
|1.586.171.359
|% 1,83
|
|YKBNK
|5,17
|3.036.616.255
|% 2,99
|
|EKGYO
|2,72
|1.320.139.579
|% -1,45
|
|DOHOL
|3,82
|1.631.454.635
|% -2,80
|
|TSKB
|1,71
|561.448.056
|% -1,72
|
|17:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,5708
|14,5781
|% -0,57
|
|Euro
|15,8688
|15,8812
|% -0,53
|
|Sterlin
|18,9668
|19,0620
|% -0,42
|
|Frank
|15,6288
|15,7230
|% -0,35
|
|Riyal
|3,8779
|3,8974
|% -0,52
|
|17:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.970
|1.971
|16,90
|
|Altın Gr.
|923
|923
|1,74
|
|Cumhuriyet
|6.137
|6.229
|31,00
|
|Tam
|6.107
|6.259
|38,60
|
|Yarım
|2.952
|3.028
|18,67
|
|Çeyrek
|1.480
|1.514
|9,34
|
|Gümüş.Ons
|25,36
|25,39
|0,28
|
|Gümüş Gr.
|11,85
|11,86
|0,03
|
|B. Petrol
|104
|104
|5,68
|
Seans Raporu
17:31
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17:46VESTL
Yüzde 5.41 oranında artışla 30.80 lira fiyatla işlem gören hissede 20, 799, 912 adet işlem
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17:45XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 15, 41 artarak (% 0.56 ) 2, 747
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17:45XU100
Endeks 2, 459 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 42 üstünde . İşlem hacmi 54, 267.00 milyon TL de
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17:44PETUN
Yüzde 5.15 oranında artışla 25.34 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 558, 123 adet işlem
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17:43LIDFA
Yüzde 8.66 oranında artışla 6.15 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 338, 553 adet işlem