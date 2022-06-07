***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi
07.06.2022 10:44
***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi )
Türkçe
İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Yoktur.
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Güncel ihraç belgesi ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1035145
BIST
11:362.638
En Yüksek
|Değişim
|: -0,40%
|| -10,46
|Açılış
|: 2.651
|
|Önceki Kapanış
|: 2.648
|
2.656
En Düşük
2.636
11:3616,7461
En Yüksek
|Değişim
|: 1,04%
|| 0,1727
|Açılış
|: 16,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 16,5950
|
16,7464
En Düşük
16,5644
11:3617,9594
En Yüksek
|Değişim
|: 1,23%
|| 0,2179
|Açılış
|: 17,8900
|
|Önceki Kapanış
|: 17,7600
|
17,9803
En Düşük
17,7366
11:36992,53
En Yüksek
|Değişim
|: 1,20%
|| 11,77
|Açılış
|: 992,53
|
|Önceki Kapanış
|: 980,76
|
993,18
En Düşük
980,78
BIST En Aktif Hisseler11:33
|MARTI
|1,37
|7.892.620
|% 37,00
|
|RYSAS
|9,07
|32.376.806
|% 9,94
|
|TMSN
|29,92
|155.748.102
|% 8,25
|
|CEMTS
|31,70
|99.587.112
|% 8,19
|
|FLAP
|4,44
|83.702.920
|% 8,03
|
|MZHLD
|71,95
|2.256.784
|% -9,95
|
|TOASO
|74,60
|939.368.897
|% -5,27
|
|SNKRN
|32,50
|60.613
|% -3,85
|
|KNFRT
|7,72
|20.603.187
|% -2,89
|
|TEKTU
|1,70
|20.268.689
|% -2,86
|
|THYAO
|48,22
|1.796.487.009
|% 0,75
|
|SASA
|45,18
|1.294.731.281
|% 2,03
|
|TOASO
|74,60
|939.368.897
|% -5,27
|
|SISE
|21,80
|740.508.475
|% -0,37
|
|SAHOL
|21,16
|704.500.337
|% 1,05
|
|ODAS
|2,97
|331.911.433
|% -1,00
|
|KARSN
|7,44
|681.637.466
|% 2,62
|
|TSKB
|2,38
|210.223.403
|% 2,15
|
|EKGYO
|2,86
|251.646.967
|% -0,35
|
|SKBNK
|1,30
|105.874.558
|% 0,00
|
|11:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,7395
|16,7471
|% 1,05
|
|Euro
|17,9391
|17,9804
|% 1,35
|
|Sterlin
|20,8868
|20,9915
|% 0,96
|
|Frank
|17,1277
|17,2308
|% 0,81
|
|Riyal
|4,4494
|4,4717
|% 1,07
|
|11:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.848
|1.848
|6,91
|
|Altın Gr.
|993
|993
|12,04
|
|Cumhuriyet
|6.562
|6.661
|33,00
|
|Tam
|6.529
|6.691
|25,08
|
|Yarım
|3.156
|3.237
|12,13
|
|Çeyrek
|1.583
|1.618
|6,07
|
|Gümüş.Ons
|22,03
|22,05
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|11,84
|11,85
|0,09
|
|B. Petrol
|120
|120
|0,37
|