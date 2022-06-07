***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi
07.06.2022 10:47
***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi )
Türkçe
İhraç Belgesi
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Güncel ihraç belgesi ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1035150
BIST
10:442.645
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -2,69
|Açılış
|: 2.651
|
|Önceki Kapanış
|: 2.648
|
2.656
En Düşük
2.638
10:4416,7246
En Yüksek
|Değişim
|: 0,91%
|| 0,1512
|Açılış
|: 16,5950
|
|Önceki Kapanış
|: 16,5050
|
16,7328
En Düşük
16,5644
10:4417,9625
En Yüksek
|Değişim
|: 1,25%
|| 0,2210
|Açılış
|: 17,7600
|
|Önceki Kapanış
|: 17,6700
|
17,9625
En Düşük
17,7366
10:44990,96
En Yüksek
|Değişim
|: 1,04%
|| 10,20
|Açılış
|: 990,49
|
|Önceki Kapanış
|: 980,76
|
993,18
En Düşük
980,78
BIST En Aktif Hisseler10:44
|MARTI
|1,36
|3.246.783
|% 36,00
|
|RYSAS
|8,95
|23.212.394
|% 8,48
|
|TETMT
|277,80
|20.013.174
|% 8,30
|
|BMSCH
|8,81
|23.538.298
|% 7,31
|
|KRSTL
|7,94
|17.384.291
|% 6,72
|
|MZHLD
|71,95
|2.256.784
|% -9,95
|
|TOASO
|73,70
|657.352.174
|% -6,41
|
|SNKRN
|32,50
|60.613
|% -3,85
|
|RODRG
|16,30
|1.164.202
|% -3,55
|
|EUKYO
|3,57
|369.891
|% -2,99
|
|THYAO
|48,20
|1.107.254.381
|% 0,71
|
|SASA
|45,60
|951.473.113
|% 2,98
|
|TOASO
|73,70
|657.352.174
|% -6,41
|
|SISE
|21,98
|532.795.947
|% 0,46
|
|SAHOL
|21,14
|500.998.778
|% 0,96
|
|SKBNK
|1,30
|102.030.493
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,87
|194.374.645
|% 0,00
|
|TSKB
|2,39
|159.331.296
|% 2,58
|
|KARSN
|7,39
|398.921.435
|% 1,93
|
|ODAS
|3,02
|158.261.715
|% 0,67
|
|10:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,7213
|16,7246
|% 0,91
|
|Euro
|17,9253
|17,9625
|% 1,25
|
|Sterlin
|20,7876
|20,8918
|% 0,48
|
|Frank
|17,0784
|17,1812
|% 0,52
|
|Riyal
|4,4405
|4,4628
|% 0,87
|
|10:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|993
|993
|11,96
|
|Cumhuriyet
|6.562
|6.661
|33,00
|
|Tam
|6.529
|6.691
|25,08
|
|Yarım
|3.156
|3.237
|12,13
|
|Çeyrek
|1.583
|1.618
|6,07
|
Seans Raporu
10:44
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-
10:58RODRG
Yüzde -4.67 oranında düşüşle 16.11 lira fiyatla işlem gören hissede 71, 277 adet işlem
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10:56KORDS
Yüzde 6.53 oranında artışla 57.10 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 843, 342 adet işlem
-
10:55XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -2, 42 kaybederek (% -0.08 ) 2, 940
-
10:55
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse THYAO, SASA, TRKCM
-
10:55XU100
Endeks 2, 650 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 06 üstünde . İşlem hacmi 9, 659.00 milyon TL de