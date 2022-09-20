***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi
20.09.2022 10:57
***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi )
Türkçe
İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
Yoktur.
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Güncel ihraç belgesi ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1064176
BIST
12:473.207
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 7,34
|Açılış
|: 3.221
|
|Önceki Kapanış
|: 3.200
|
3.280
En Düşük
3.150
12:4718,3062
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0123
|Açılış
|: 18,4550
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4800
|
18,3293
En Düşük
18,2834
12:4718,3361
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0055
|Açılış
|: 18,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4300
|
18,4350
En Düşük
18,3092
12:47981,39
En Yüksek
|Değişim
|: -0,28%
|| -2,76
|Açılış
|: 981,39
|
|Önceki Kapanış
|: 984,14
|
988,10
En Düşük
981,24
BIST En Aktif Hisseler12:45
|PINSU
|8,79
|45.974.305
|% 9,33
|
|HKTM
|36,82
|52.510.206
|% 8,17
|
|ZOREN
|3,54
|378.157.447
|% 7,93
|
|ATSYH
|135,00
|4.940.460
|% 7,06
|
|SMRTG
|49,14
|336.397.288
|% 6,87
|
|TSKB
|3,97
|10.335.101
|% -9,98
|
|ISGYO
|13,85
|3.164.850
|% -9,95
|
|VAKBN
|8,43
|3.206.323.360
|% -9,94
|
|SKBNK
|3,46
|12.839.713
|% -9,90
|
|HALKB
|8,08
|1.693.230.634
|% -9,72
|
|VAKBN
|8,43
|3.206.323.360
|% -9,94
|
|THYAO
|69,90
|2.433.389.535
|% 1,67
|
|ISCTR
|7,95
|2.066.996.546
|% 0,76
|
|ASELS
|29,92
|1.995.518.634
|% -1,64
|
|GARAN
|19,27
|1.758.826.274
|% -1,73
|
|VAKBN
|8,43
|3.206.323.360
|% -9,94
|
|ISCTR
|7,95
|2.066.996.546
|% 0,76
|
|EKGYO
|3,83
|938.961.195
|% -2,79
|
|YKBNK
|6,87
|1.500.395.664
|% 1,93
|
|HALKB
|8,08
|1.693.230.634
|% -9,72
|
|12:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2977
|18,3110
|% 0,09
|
|Euro
|18,3422
|18,3500
|% 0,11
|
|Sterlin
|20,8426
|20,9472
|% 0,11
|
|Frank
|18,8797
|18,9935
|% 0,08
|
|Riyal
|4,8536
|4,8779
|% 0,22
|
|12:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.667
|1.668
|-8,39
|
|Altın Gr.
|982
|982
|-2,40
|
|Cumhuriyet
|6.640
|6.740
|-2,00
|
|Tam
|6.672
|6.756
|-33,00
|
|Yarım
|3.251
|3.290
|-16,00
|
|Çeyrek
|1.631
|1.646
|-8,00
|
|Gümüş.Ons
|19,27
|19,29
|-0,27
|
|Gümüş Gr.
|11,35
|11,37
|-0,13
|
|B. Petrol
|92,21
|92,21
|0,21
|