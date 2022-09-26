***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi
26.09.2022 18:27
***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi )
Türkçe
İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Yoktur.
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SPK onaylı ihraç belgesi ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1065353
BIST
18:053.260
En Yüksek
|Değişim
|: -0,65%
|| -21,46
|Açılış
|: 3.283
|
|Önceki Kapanış
|: 3.282
|
3.310
En Düşük
3.222
18:0518,4750
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0610
|Açılış
|: 18,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5850
|
18,4750
En Düşük
18,4086
18:0517,8106
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -0,0330
|Açılış
|: 17,9200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0000
|
17,9280
En Düşük
17,6343
18:05966,97
En Yüksek
|Değişim
|: -0,64%
|| -6,18
|Açılış
|: 966,97
|
|Önceki Kapanış
|: 973,15
|
978,58
En Düşük
964,65
BIST En Aktif Hisseler18:05
|GRNYO
|4,62
|7.387.134
|% 10,00
|
|USAK
|3,74
|171.564.822
|% 10,00
|
|AYES
|31,92
|2.012.809
|% 9,99
|
|SMRTG
|63,90
|479.725.199
|% 9,98
|
|ESCAR
|47,84
|15.448.134
|% 9,98
|
|PINSU
|5,85
|24.561.728
|% -10,00
|
|ISGYO
|9,10
|372.302.800
|% -9,99
|
|ULUFA
|6,40
|1.261.427
|% -9,99
|
|TSKB
|2,62
|333.709.344
|% -9,97
|
|INVEO
|19,97
|124.618.449
|% -9,96
|
|THYAO
|69,40
|3.481.306.742
|% -2,05
|
|SASA
|66,35
|3.374.284.018
|% 7,19
|
|VESTL
|37,10
|2.886.217.912
|% 3,75
|
|ISCTR
|7,67
|2.405.731.518
|% -2,04
|
|YKBNK
|6,93
|2.342.042.339
|% -0,14
|
|YKBNK
|6,93
|2.342.042.339
|% -0,14
|
|EKGYO
|3,93
|1.298.130.966
|% -1,01
|
|ISCTR
|7,67
|2.405.731.518
|% -2,04
|
|ZOREN
|4,25
|1.199.130.882
|% -4,92
|
|SKBNK
|2,28
|538.598.453
|% -9,88
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,4469
|18,4631
|% 0,27
|
|Euro
|17,7705
|17,8228
|% -0,12
|
|Sterlin
|19,6485
|19,7470
|% -1,40
|
|Frank
|18,4781
|18,5895
|% -1,07
|
|Riyal
|4,8939
|4,9184
|% 0,30
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.631
|1.631
|-12,55
|
|Altın Gr.
|967
|967
|-6,36
|
|Cumhuriyet
|6.609
|6.709
|-26,00
|
|Tam
|6.579
|6.686
|-76,00
|
|Yarım
|3.201
|3.271
|-30,00
|
|Çeyrek
|1.605
|1.631
|-19,00
|
|Gümüş.Ons
|18,61
|18,63
|-0,25
|
|Gümüş Gr.
|11,02
|11,03
|-0,15
|
|B. Petrol
|83,21
|83,21
|-1,82
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -37, 21 kaybederek (% -1.05 ) 3, 518
-
17:59XU100
Endeks 3, 250 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 97 altında . İşlem hacmi 51, 709.00 milyon TL de
-
17:58MERKO
Yüzde -6.69 oranında düşüşle 5.72 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 902, 938 adet işlem
-
17:57AVOD
Yüzde -4.32 oranında düşüşle 2.88 lira fiyatla işlem gören hissede 27, 347, 418 adet işlem
-
17:54XU100
Endeks 3, 261 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 64 altında . İşlem hacmi 50, 863.00 milyon TL de