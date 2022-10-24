***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi
24.10.2022 10:47
***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi )
Türkçe
İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
Yoktur.
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SPK onaylı ihraç belgesi ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1073481
BIST
13:033.981
En Yüksek
|Değişim
|: 1,18%
|| 46,31
|Açılış
|: 3.946
|
|Önceki Kapanış
|: 3.935
|
3.996
En Düşük
3.940
13:0318,6117
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0304
|Açılış
|: 18,6750
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6900
|
18,6336
En Düşük
18,5049
13:0318,3111
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -0,0194
|Açılış
|: 18,3400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4000
|
18,4256
En Düşük
18,2516
13:03986,58
En Yüksek
|Değişim
|: -0,39%
|| -3,89
|Açılış
|: 986,58
|
|Önceki Kapanış
|: 990,47
|
999,07
En Düşük
983,80
BIST En Aktif Hisseler13:03
|FENER
|62,15
|366.367.240
|% 10,00
|
|DITAS
|36,08
|10.100.695
|% 10,00
|
|KERVN
|0,66
|1.140.262
|% 10,00
|
|SODSN
|30,14
|936.390
|% 10,00
|
|TURGG
|249,70
|23.001.487
|% 10,00
|
|CONSE
|8,26
|709.935.233
|% -9,23
|
|BTCIM
|44,42
|53.523.245
|% -6,48
|
|TRCAS
|22,40
|130.607.747
|% -5,56
|
|SONME
|41,60
|16.664.090
|% -4,37
|
|GLYHO
|6,18
|129.726.640
|% -4,33
|
|THYAO
|99,60
|4.291.977.229
|% 1,68
|
|EREGL
|30,82
|2.497.073.689
|% 4,33
|
|KRDMD
|12,70
|1.953.534.150
|% 3,08
|
|SISE
|32,76
|1.566.391.235
|% 2,37
|
|SASA
|97,10
|1.409.842.064
|% 4,24
|
|EKGYO
|4,68
|1.224.276.158
|% 0,86
|
|KRDMD
|12,70
|1.953.534.150
|% 3,08
|
|ODAS
|7,65
|1.042.363.681
|% -3,53
|
|TSKB
|2,89
|348.029.413
|% -0,34
|
|SKBNK
|1,98
|233.981.214
|% 1,02
|
|13:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5984
|18,6117
|% 0,16
|
|Euro
|18,2973
|18,3111
|% -0,11
|
|Sterlin
|21,0227
|21,1281
|% 0,39
|
|Frank
|18,5121
|18,6236
|% -0,21
|
|Riyal
|4,9350
|4,9597
|% 0,12
|
|13:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.649
|1.649
|-8,53
|
|Altın Gr.
|985
|985
|-5,26
|
|Cumhuriyet
|6.618
|6.718
|-60,00
|
|Tam
|6.650
|6.751
|42,00
|
|Yarım
|3.240
|3.295
|15,00
|
|Çeyrek
|1.625
|1.650
|9,00
|
|Gümüş.Ons
|19,18
|19,20
|-0,24
|
|Gümüş Gr.
|11,43
|11,44
|-0,18
|
|B. Petrol
|90,00
|90,00
|-1,34
|