***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi
24.10.2022 15:03
***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi )
Türkçe
İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Yoktur.
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SPK onaylı ihraç belgesi ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1073588
BIST
15:043.993
En Yüksek
|Değişim
|: 1,49%
|| 58,71
|Açılış
|: 3.946
|
|Önceki Kapanış
|: 3.935
|
3.996
En Düşük
3.940
15:0418,7194
En Yüksek
|Değişim
|: 0,74%
|| 0,1381
|Açılış
|: 18,6850
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6900
|
18,7194
En Düşük
18,5049
15:0418,4243
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 0,0938
|Açılış
|: 18,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4000
|
18,4256
En Düşük
18,2516
15:04986,35
En Yüksek
|Değişim
|: -0,42%
|| -4,12
|Açılış
|: 986,35
|
|Önceki Kapanış
|: 990,47
|
999,07
En Düşük
983,80
BIST En Aktif Hisseler15:04
|DITAS
|36,08
|10.322.696
|% 10,00
|
|FENER
|62,15
|368.907.310
|% 10,00
|
|KERVN
|0,66
|2.509.581
|% 10,00
|
|SODSN
|30,14
|1.089.049
|% 10,00
|
|SUMAS
|92,40
|549.595
|% 10,00
|
|CONSE
|8,19
|894.357.875
|% -10,00
|
|ZEDUR
|31,40
|1.836.017
|% -9,98
|
|BTCIM
|43,86
|73.228.630
|% -7,66
|
|YAPRK
|47,94
|46.134.474
|% -6,91
|
|PENTA
|74,05
|177.224.473
|% -5,94
|
|THYAO
|99,15
|5.076.097.745
|% 1,23
|
|EREGL
|30,64
|3.013.269.494
|% 3,72
|
|SISE
|32,92
|2.284.569.724
|% 2,88
|
|KRDMD
|12,72
|2.208.854.395
|% 3,25
|
|SASA
|99,20
|1.912.695.129
|% 6,49
|
|EKGYO
|4,69
|1.383.663.589
|% 1,08
|
|KRDMD
|12,72
|2.208.854.395
|% 3,25
|
|ODAS
|7,65
|1.254.924.228
|% -3,53
|
|SKBNK
|2,00
|315.708.107
|% 2,04
|
|YKBNK
|9,55
|1.423.986.106
|% 0,74
|
|15:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6186
|18,7194
|% 0,74
|
|Euro
|18,3265
|18,4243
|% 0,51
|
|Sterlin
|20,9864
|21,0917
|% 0,22
|
|Frank
|18,5071
|18,6186
|% -0,24
|
|Riyal
|4,9355
|4,9603
|% 0,14
|
|15:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.649
|1.650
|-7,97
|
|Altın Gr.
|987
|987
|-3,53
|
|Cumhuriyet
|6.628
|6.728
|-50,00
|
|Tam
|6.666
|6.765
|56,00
|
|Yarım
|3.248
|3.302
|22,00
|
|Çeyrek
|1.629
|1.654
|13,00
|
|Gümüş.Ons
|19,18
|19,21
|-0,24
|
|Gümüş Gr.
|11,49
|11,51
|-0,11
|
|B. Petrol
|90,62
|90,62
|-0,72
|
Seans Raporu
15:04
daha fazla
-
15:19ALKA
Yüzde 9.88 oranında artışla 153.50 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 707, 965 adet işlem
-
15:18SANKO
Yüzde 5.76 oranında artışla 15.98 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 543, 710 adet işlem
-
15:17CEMTS
Yüzde 4.88 oranında artışla 43.00 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 637, 487 adet işlem
-
15:16IDEAS
Yüzde 6.49 oranında artışla 34.78 lira fiyatla işlem gören hissede 491, 367 adet işlem
-
15:15XU100
Endeks 3, 994 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 52 üstünde . İşlem hacmi 51, 401.00 milyon TL de