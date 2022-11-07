***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi
07.11.2022 12:10
***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi )
Türkçe
İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Yoktur.
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Güncel ihraç belgesi ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1077211
BIST
12:074.313
En Yüksek
|Değişim
|: 2,27%
|| 95,77
|Açılış
|: 4.230
|
|Önceki Kapanış
|: 4.217
|
4.313
En Düşük
4.230
12:0718,6055
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0392
|Açılış
|: 18,6150
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6150
|
18,6584
En Düşük
18,5206
12:0718,6129
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 0,1216
|Açılış
|: 18,5900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5100
|
18,6274
En Düşük
18,3801
12:071.002,98
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -1,02
|Açılış
|: 1.002,98
|
|Önceki Kapanış
|: 1.004,00
|
1.006,11
En Düşük
997,25
BIST En Aktif Hisseler12:07
|EREGL
|36,62
|4.873.188.746
|% 9,97
|
|INVEO
|28,30
|70.119.223
|% 9,95
|
|VAKKO
|41,32
|62.740.302
|% 9,95
|
|COSMO
|92,85
|457.843
|% 9,95
|
|ISDMR
|30,74
|308.823.202
|% 9,94
|
|KIMMR
|9,16
|13.989.920
|% -9,93
|
|PRKME
|14,17
|79.649.970
|% -9,34
|
|ULAS
|8,53
|5.731.964
|% -8,28
|
|ARENA
|16,69
|32.157.810
|% -8,04
|
|ISBTR
|42.199,90
|42.200
|% -7,74
|
|EREGL
|36,62
|4.873.188.746
|% 9,97
|
|KRDMD
|13,90
|4.035.691.772
|% 6,92
|
|THYAO
|103,60
|2.974.935.657
|% -0,58
|
|SASA
|147,20
|1.817.760.196
|% 2,58
|
|TUPRS
|435,00
|1.378.217.881
|% 1,59
|
|KRDMD
|13,90
|4.035.691.772
|% 6,92
|
|EKGYO
|4,68
|1.107.505.680
|% 1,74
|
|EREGL
|36,62
|4.873.188.746
|% 9,97
|
|ISCTR
|9,29
|1.174.707.292
|% 3,80
|
|HALKB
|8,87
|958.896.560
|% 3,86
|
|12:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6025
|18,6055
|% 0,21
|
|Euro
|18,6013
|18,6129
|% 0,66
|
|Sterlin
|21,2434
|21,3499
|% 0,86
|
|Frank
|18,6941
|18,8067
|% 0,50
|
|Riyal
|4,9361
|4,9609
|% 0,22
|
|12:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.679
|1.679
|-2,93
|
|Altın Gr.
|1.003
|1.003
|-0,57
|
|Cumhuriyet
|6.667
|6.768
|-21,00
|
|Tam
|6.710
|6.768
|134,00
|
|Yarım
|3.269
|3.309
|65,00
|
|Çeyrek
|1.640
|1.655
|34,00
|
|Gümüş.Ons
|20,77
|20,80
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|12,40
|12,41
|-0,06
|
|B. Petrol
|97,96
|97,96
|-0,61
|
Seans Raporu
12:07
daha fazla
-
12:22VAKFN
Yüzde 6.80 oranında artışla 4.40 lira fiyatla işlem gören hissede 24, 123, 320 adet işlem
-
12:21ISDMR
Yüzde 9.94 oranında artışla 30.74 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 291, 506 adet işlem
-
12:20
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler THYAO, ARCLK, GUBRF
-
12:20XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 90, 13 artarak (% 2.42 ) 3, 810
-
12:20
Tavandan işlem gören hisse senedleri : COSMO, VKFYO, INVEO, VAKKO, EREGL