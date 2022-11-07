***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi
07.11.2022 13:40
***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi )
Türkçe
İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
Yoktur.
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Güncel ihraç belgesi ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1077282
BIST
13:314.307
En Yüksek
|Değişim
|: 2,15%
|| 90,46
|Açılış
|: 4.230
|
|Önceki Kapanış
|: 4.217
|
4.319
En Düşük
4.230
13:3118,6079
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0416
|Açılış
|: 18,6250
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6150
|
18,6584
En Düşük
18,5206
13:3118,5990
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 0,1077
|Açılış
|: 18,5900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5100
|
18,6274
En Düşük
18,3801
13:311.004,76
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,76
|Açılış
|: 1.004,76
|
|Önceki Kapanış
|: 1.004,00
|
1.006,11
En Düşük
997,25
BIST En Aktif Hisseler13:29
|EREGL
|36,62
|4.941.106.212
|% 9,97
|
|INVEO
|28,30
|72.781.489
|% 9,95
|
|VAKKO
|41,32
|64.643.997
|% 9,95
|
|GARFA
|19,67
|8.850.782
|% 9,95
|
|COSMO
|92,85
|2.021.809
|% 9,95
|
|ATSYH
|132,30
|4.714.864
|% -10,00
|
|KIMMR
|9,16
|15.050.034
|% -9,93
|
|KERVN
|0,85
|1.984.908
|% -9,57
|
|PRKME
|14,52
|97.616.659
|% -7,10
|
|MERCN
|25,82
|67.475.148
|% -6,85
|
|KRDMD
|13,86
|5.088.042.911
|% 6,62
|
|EREGL
|36,62
|4.941.106.212
|% 9,97
|
|THYAO
|103,60
|4.293.235.417
|% -0,58
|
|PETKM
|14,33
|2.668.130.781
|% 2,36
|
|EKGYO
|4,82
|2.306.153.975
|% 4,78
|
|EKGYO
|4,82
|2.306.153.975
|% 4,78
|
|KRDMD
|13,86
|5.088.042.911
|% 6,62
|
|PETKM
|14,33
|2.668.130.781
|% 2,36
|
|ISCTR
|9,29
|1.412.735.915
|% 3,80
|
|EREGL
|36,62
|4.941.106.212
|% 9,97
|
|13:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6033
|18,6053
|% 0,21
|
|Euro
|18,5868
|18,5952
|% 0,56
|
|Sterlin
|21,2522
|21,3587
|% 0,90
|
|Frank
|18,7059
|18,8186
|% 0,56
|
|Riyal
|4,9360
|4,9607
|% 0,21
|
|13:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.679
|1.679
|-2,24
|
|Altın Gr.
|1.004
|1.004
|0,22
|
|Cumhuriyet
|6.687
|6.788
|-1,00
|
|Tam
|6.720
|6.769
|135,00
|
|Yarım
|3.274
|3.309
|65,00
|
|Çeyrek
|1.642
|1.655
|34,00
|
|Gümüş.Ons
|20,73
|20,77
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|12,41
|12,43
|-0,04
|
|B. Petrol
|98,44
|98,44
|-0,13
|