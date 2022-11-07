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***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi

07.11.2022 13:41
***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi


***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi )

Türkçe
İhraç Belgesi

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Yoktur.
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Açıklamalar

İhraç belgesi ektedir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1077285


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PRDGS 6,57 158.505.987 % 9,87  
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Altın Ons 1.676 1.676 -5,36  
Altın Gr. 1.003 1.003 -0,71  
Cumhuriyet 6.687 6.788 -1,00  
Tam 6.715 6.777 143,00  
Yarım 3.272 3.313 69,00  
Çeyrek 1.641 1.657 36,00  
Gümüş.Ons 20,86 20,89 0,02  
Gümüş Gr. 12,50 12,52 0,05  
B. Petrol 98,42 98,42 -0,15  
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