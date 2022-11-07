***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi
07.11.2022 13:42
***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi )
Türkçe
İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Güncel ihraç belgesi ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1077289
BIST
14:004.310
En Yüksek
|Değişim
|: 2,22%
|| 93,48
|Açılış
|: 4.230
|
|Önceki Kapanış
|: 4.217
|
4.319
En Düşük
4.230
14:0018,6062
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0399
|Açılış
|: 18,6250
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6150
|
18,6584
En Düşük
18,5206
14:0018,5811
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 0,0898
|Açılış
|: 18,5800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5100
|
18,6274
En Düşük
18,3801
14:001.004,01
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,01
|Açılış
|: 1.003,93
|
|Önceki Kapanış
|: 1.004,00
|
1.006,11
En Düşük
997,25
BIST En Aktif Hisseler14:00
|POLTK
|968,10
|14.313.732
|% 10,00
|
|EREGL
|36,62
|4.960.084.600
|% 9,97
|
|DESA
|39,08
|61.401.008
|% 9,96
|
|INVEO
|28,30
|74.247.768
|% 9,95
|
|GARFA
|19,67
|9.415.389
|% 9,95
|
|ATSYH
|132,30
|4.714.864
|% -10,00
|
|KIMMR
|9,16
|15.366.512
|% -9,93
|
|KERVN
|0,85
|1.984.908
|% -9,57
|
|EGEPO
|14,43
|10.421.357
|% -7,80
|
|DITAS
|34,84
|20.854.194
|% -7,39
|
|KRDMD
|13,87
|5.307.599.787
|% 6,69
|
|EREGL
|36,62
|4.960.084.600
|% 9,97
|
|THYAO
|103,70
|4.812.028.672
|% -0,48
|
|EKGYO
|4,83
|2.852.075.261
|% 5,00
|
|PETKM
|14,36
|2.825.727.238
|% 2,57
|
|EKGYO
|4,83
|2.852.075.261
|% 5,00
|
|KRDMD
|13,87
|5.307.599.787
|% 6,69
|
|PETKM
|14,36
|2.825.727.238
|% 2,57
|
|ISCTR
|9,31
|1.591.675.832
|% 4,02
|
|HALKB
|8,87
|1.227.795.151
|% 3,86
|
|14:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6020
|18,6062
|% 0,21
|
|Euro
|18,5728
|18,5811
|% 0,49
|
|Sterlin
|21,2442
|21,3507
|% 0,86
|
|Frank
|18,7118
|18,8245
|% 0,59
|
|Riyal
|4,9362
|4,9610
|% 0,22
|
|14:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.678
|1.678
|-3,30
|
|Altın Gr.
|1.004
|1.004
|0,34
|
|Cumhuriyet
|6.688
|6.789
|0,00
|
|Tam
|6.720
|6.768
|134,00
|
|Yarım
|3.275
|3.309
|65,00
|
|Çeyrek
|1.642
|1.655
|34,00
|
|Gümüş.Ons
|20,67
|20,70
|-0,17
|
|Gümüş Gr.
|12,37
|12,39
|-0,08
|
|B. Petrol
|98,48
|98,48
|-0,09
|
Seans Raporu
14:00
daha fazla
-
14:15XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 123, 59 artarak (% 2.70 ) 4, 708
-
14:15
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi EKGYO, KRDMD, PETKM
-
14:15
BIST de en çok değer kaybeden hisse senetleri şu an itibariyle ECBYO, ATSYH, KIMMR
-
14:15
BIST de en çok değer kazanan hisse senetleri şu an itibariyle GEDIZ, POLTK, ARTI
-
14:15
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse KRDMD, EREGL, THYAO