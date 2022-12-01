***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi
01.12.2022 10:43
***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi )
Türkçe
İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Yoktur.
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İhraç belgesi ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1083388
BIST
12:295.081
En Yüksek
|Değişim
|: 2,07%
|| 103,20
|Açılış
|: 5.046
|
|Önceki Kapanış
|: 4.978
|
5.092
En Düşük
5.025
12:2918,6388
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0070
|Açılış
|: 18,6900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6800
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18,6918
En Düşük
18,5805
12:2919,4595
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0620
|Açılış
|: 19,4900
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|Önceki Kapanış
|: 19,3400
|
19,5220
En Düşük
19,3596
12:291.065,32
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 5,09
|Açılış
|: 1.065,32
|
|Önceki Kapanış
|: 1.060,23
|
1.068,90
En Düşük
1.057,29
BIST En Aktif Hisseler12:28
|GENIL
|44,88
|34.446.791
|% 10,00
|
|YGYO
|1,76
|24.968.517
|% 10,00
|
|UZERB
|122,10
|1.078.509
|% 10,00
|
|SNICA
|35,46
|337.237.695
|% 9,99
|
|KSTUR
|368,70
|1.099.463
|% 9,99
|
|COSMO
|90,90
|885.093
|% -10,00
|
|DIRIT
|3,68
|104.884
|% -8,00
|
|YONGA
|42,30
|433.448
|% -7,24
|
|INFO
|11,13
|103.187.115
|% -4,05
|
|VANGD
|6,27
|4.399.237
|% -3,98
|
|THYAO
|124,90
|4.651.665.156
|% 4,08
|
|KRDMD
|15,50
|3.398.752.318
|% 5,23
|
|SISE
|39,96
|2.775.487.947
|% 2,20
|
|EREGL
|43,52
|2.464.550.309
|% 2,02
|
|PETKM
|18,32
|2.002.329.959
|% 2,40
|
|KRDMD
|15,50
|3.398.752.318
|% 5,23
|
|EKGYO
|7,23
|1.391.963.566
|% 4,93
|
|YKBNK
|11,97
|1.946.233.558
|% -0,66
|
|ISCTR
|10,63
|1.501.886.956
|% 2,61
|
|SKBNK
|2,75
|374.894.973
|% 1,48
|
|12:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6344
|18,6409
|% 0,05
|
|Euro
|19,4510
|19,4595
|% 0,32
|
|Sterlin
|22,5308
|22,6438
|% 0,62
|
|Frank
|19,6791
|19,7976
|% 0,30
|
|Riyal
|4,9435
|4,9683
|% 0,04
|
|12:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.777
|1.777
|6,85
|
|Altın Gr.
|1.065
|1.065
|4,89
|
|Cumhuriyet
|7.083
|7.190
|77,00
|
|Tam
|7.108
|7.168
|13,00
|
|Yarım
|3.447
|3.504
|6,00
|
|Çeyrek
|1.729
|1.752
|4,00
|
|Gümüş.Ons
|22,04
|22,08
|-0,13
|
|Gümüş Gr.
|13,23
|13,24
|-0,06
|
|B. Petrol
|87,65
|87,65
|0,68
|