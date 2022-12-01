***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi
01.12.2022 10:49
***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi )
Türkçe
İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İhraç belgesi ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1083393
BIST
12:065.076
En Yüksek
|Değişim
|: 1,98%
|| 98,78
|Açılış
|: 5.046
|
|Önceki Kapanış
|: 4.978
|
5.092
En Düşük
5.025
12:0618,6403
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0085
|Açılış
|: 18,6900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6800
|
18,6918
En Düşük
18,5805
12:0619,4753
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 0,0778
|Açılış
|: 19,4900
|
|Önceki Kapanış
|: 19,3400
|
19,5220
En Düşük
19,3596
12:061.065,21
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 4,98
|Açılış
|: 1.065,21
|
|Önceki Kapanış
|: 1.060,23
|
1.068,90
En Düşük
1.057,29
BIST En Aktif Hisseler12:06
|GENIL
|44,88
|34.359.724
|% 10,00
|
|YGYO
|1,76
|24.928.933
|% 10,00
|
|UZERB
|122,10
|1.078.509
|% 10,00
|
|SNICA
|35,46
|334.148.668
|% 9,99
|
|KSTUR
|368,70
|1.099.463
|% 9,99
|
|COSMO
|90,90
|885.093
|% -10,00
|
|DIRIT
|3,68
|104.884
|% -8,00
|
|YONGA
|42,30
|433.448
|% -7,24
|
|OYYAT
|39,80
|67.114.171
|% -4,33
|
|EUYO
|4,70
|6.533.675
|% -4,28
|
|THYAO
|124,90
|4.447.354.719
|% 4,08
|
|KRDMD
|15,55
|3.089.400.809
|% 5,57
|
|SISE
|40,08
|2.550.205.076
|% 2,51
|
|EREGL
|43,66
|2.270.780.742
|% 2,34
|
|PETKM
|18,24
|1.826.900.909
|% 1,96
|
|KRDMD
|15,55
|3.089.400.809
|% 5,57
|
|EKGYO
|7,18
|1.140.315.274
|% 4,21
|
|YKBNK
|11,94
|1.769.721.543
|% -0,91
|
|ISCTR
|10,55
|1.225.775.068
|% 1,83
|
|SKBNK
|2,73
|305.642.938
|% 0,74
|
|12:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6351
|18,6403
|% 0,05
|
|Euro
|19,4655
|19,4753
|% 0,40
|
|Sterlin
|22,5246
|22,6375
|% 0,60
|
|Frank
|19,6889
|19,8075
|% 0,35
|
|Riyal
|4,9434
|4,9682
|% 0,04
|
|12:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.777
|1.777
|6,95
|
|Altın Gr.
|1.065
|1.065
|5,21
|
|Cumhuriyet
|7.007
|7.113
|14,00
|
|Tam
|7.109
|7.172
|17,00
|
|Yarım
|3.448
|3.506
|8,00
|
|Çeyrek
|1.729
|1.752
|4,00
|
|Gümüş.Ons
|22,09
|22,12
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|13,26
|13,27
|-0,03
|
|B. Petrol
|87,20
|87,20
|0,23
|
Seans Raporu
12:06
daha fazla
-
12:21YESIL
Yüzde 9.84 oranında artışla 5.47 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 947, 787 adet işlem
-
12:19EDIP
Yüzde 8.18 oranında artışla 9.92 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 125, 223 adet işlem
-
12:18XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 107, 13 artarak (% 2.00 ) 5, 472
-
12:18
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi KRDMD, EKGYO, TRKCM
-
12:18HEKTS
Yüzde 6.12 oranında artışla 37.78 lira fiyatla işlem gören hissede 20, 426, 247 adet işlem