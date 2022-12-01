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***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi

01.12.2022 10:52
***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi


***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi )

Türkçe
İhraç Belgesi

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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Yoktur.
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Açıklamalar

İhraç belgesi ektedir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1083395


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YGYO 1,76 24.928.933 % 10,00  
UZERB 122,10 1.078.509 % 10,00  
SNICA 35,46 334.149.129 % 9,99  
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Riyal 4,9433 4,9681 % 0,04  
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Altın Ons 1.778 1.778 8,43  
Altın Gr. 1.065 1.065 4,98  
Cumhuriyet 7.086 7.194 81,00  
Tam 7.109 7.168 13,00  
Yarım 3.448 3.504 6,00  
Çeyrek 1.729 1.752 4,00  
Gümüş.Ons 22,10 22,12 -0,08  
Gümüş Gr. 13,24 13,25 -0,04  
B. Petrol 87,51 87,51 0,54  
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