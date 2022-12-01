***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi
01.12.2022 10:52
***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi )
Türkçe
İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Yoktur.
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İhraç belgesi ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1083395
BIST
12:075.076
En Yüksek
|Değişim
|: 1,97%
|| 98,12
|Açılış
|: 5.046
|
|Önceki Kapanış
|: 4.978
|
5.092
En Düşük
5.025
12:0718,6417
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0099
|Açılış
|: 18,6900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6800
|
18,6918
En Düşük
18,5805
12:0719,4785
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 0,0810
|Açılış
|: 19,4900
|
|Önceki Kapanış
|: 19,3400
|
19,5220
En Düşük
19,3596
12:071.065,07
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 4,85
|Açılış
|: 1.065,07
|
|Önceki Kapanış
|: 1.060,23
|
1.068,90
En Düşük
1.057,29
BIST En Aktif Hisseler12:05
|GENIL
|44,88
|34.359.724
|% 10,00
|
|YGYO
|1,76
|24.928.933
|% 10,00
|
|UZERB
|122,10
|1.078.509
|% 10,00
|
|SNICA
|35,46
|334.149.129
|% 9,99
|
|KSTUR
|368,70
|1.099.463
|% 9,99
|
|COSMO
|90,90
|885.093
|% -10,00
|
|DIRIT
|3,68
|104.884
|% -8,00
|
|YONGA
|42,30
|433.448
|% -7,24
|
|OYYAT
|39,72
|67.863.819
|% -4,52
|
|EUYO
|4,70
|6.533.675
|% -4,28
|
|THYAO
|125,00
|4.500.179.076
|% 4,17
|
|KRDMD
|15,55
|3.116.125.978
|% 5,57
|
|SISE
|40,06
|2.665.828.701
|% 2,46
|
|EREGL
|43,62
|2.298.147.562
|% 2,25
|
|PETKM
|18,23
|1.845.196.457
|% 1,90
|
|KRDMD
|15,55
|3.116.125.978
|% 5,57
|
|EKGYO
|7,25
|1.236.201.324
|% 5,22
|
|YKBNK
|11,96
|1.797.051.363
|% -0,75
|
|ISCTR
|10,56
|1.239.653.794
|% 1,93
|
|SKBNK
|2,73
|305.964.478
|% 0,74
|
|12:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6351
|18,6403
|% 0,05
|
|Euro
|19,4655
|19,4753
|% 0,40
|
|Sterlin
|22,5113
|22,6242
|% 0,54
|
|Frank
|19,6782
|19,7968
|% 0,29
|
|Riyal
|4,9433
|4,9681
|% 0,04
|
|12:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.778
|1.778
|8,43
|
|Altın Gr.
|1.065
|1.065
|4,98
|
|Cumhuriyet
|7.086
|7.194
|81,00
|
|Tam
|7.109
|7.168
|13,00
|
|Yarım
|3.448
|3.504
|6,00
|
|Çeyrek
|1.729
|1.752
|4,00
|
|Gümüş.Ons
|22,10
|22,12
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|13,24
|13,25
|-0,04
|
|B. Petrol
|87,51
|87,51
|0,54
|