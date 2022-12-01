***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi
01.12.2022 10:54
***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi )
Türkçe
İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Yoktur.
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İhraç belgesi ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1083398
BIST
12:115.076
En Yüksek
|Değişim
|: 1,98%
|| 98,55
|Açılış
|: 5.046
|
|Önceki Kapanış
|: 4.978
|
5.092
En Düşük
5.025
12:1118,6401
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0083
|Açılış
|: 18,6900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6800
|
18,6918
En Düşük
18,5805
12:1119,4763
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 0,0788
|Açılış
|: 19,4900
|
|Önceki Kapanış
|: 19,3400
|
19,5220
En Düşük
19,3596
12:111.065,01
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 4,79
|Açılış
|: 1.065,01
|
|Önceki Kapanış
|: 1.060,23
|
1.068,90
En Düşük
1.057,29
BIST En Aktif Hisseler12:09
|GENIL
|44,88
|34.359.724
|% 10,00
|
|YGYO
|1,76
|24.928.933
|% 10,00
|
|UZERB
|122,10
|1.078.509
|% 10,00
|
|SNICA
|35,46
|334.228.134
|% 9,99
|
|KSTUR
|368,70
|1.099.463
|% 9,99
|
|COSMO
|90,90
|885.093
|% -10,00
|
|DIRIT
|3,68
|104.884
|% -8,00
|
|YONGA
|42,30
|433.448
|% -7,24
|
|OYYAT
|39,76
|69.945.271
|% -4,42
|
|INFO
|11,15
|95.957.028
|% -3,88
|
|THYAO
|124,80
|4.525.078.026
|% 4,00
|
|KRDMD
|15,52
|3.171.260.213
|% 5,36
|
|SISE
|40,02
|2.678.268.597
|% 2,35
|
|EREGL
|43,60
|2.313.132.765
|% 2,20
|
|PETKM
|18,24
|1.850.396.735
|% 1,96
|
|KRDMD
|15,52
|3.171.260.213
|% 5,36
|
|EKGYO
|7,25
|1.297.549.720
|% 5,22
|
|YKBNK
|11,96
|1.800.436.210
|% -0,75
|
|ISCTR
|10,56
|1.244.861.165
|% 1,93
|
|SKBNK
|2,72
|306.506.805
|% 0,37
|
|12:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6351
|18,6429
|% 0,06
|
|Euro
|19,4646
|19,4741
|% 0,39
|
|Sterlin
|22,5073
|22,6201
|% 0,52
|
|Frank
|19,6775
|19,7960
|% 0,29
|
|Riyal
|4,9436
|4,9684
|% 0,04
|
|12:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.778
|1.778
|7,86
|
|Altın Gr.
|1.065
|1.065
|5,03
|
|Cumhuriyet
|7.086
|7.194
|81,00
|
|Tam
|7.108
|7.167
|12,00
|
|Yarım
|3.448
|3.504
|6,00
|
|Çeyrek
|1.729
|1.751
|3,00
|
|Gümüş.Ons
|22,08
|22,11
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|13,24
|13,26
|-0,04
|
|B. Petrol
|87,47
|87,47
|0,50
|
Seans Raporu
12:09
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BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 83, 69 artarak (% 1.92 ) 4, 454
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