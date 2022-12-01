***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi
01.12.2022 10:56
***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi )
Türkçe
İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Yoktur.
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İhraç belgesi ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1083402
BIST
12:235.077
En Yüksek
|Değişim
|: 2,00%
|| 99,32
|Açılış
|: 5.046
|
|Önceki Kapanış
|: 4.978
|
5.092
En Düşük
5.025
12:2318,6533
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0215
|Açılış
|: 18,6900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6800
|
18,6918
En Düşük
18,5805
12:2319,4607
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0632
|Açılış
|: 19,4900
|
|Önceki Kapanış
|: 19,3400
|
19,5220
En Düşük
19,3596
12:231.065,45
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 5,22
|Açılış
|: 1.065,45
|
|Önceki Kapanış
|: 1.060,23
|
1.068,90
En Düşük
1.057,29
BIST En Aktif Hisseler12:23
|YGYO
|1,76
|24.968.517
|% 10,00
|
|GENIL
|44,88
|34.371.258
|% 10,00
|
|UZERB
|122,10
|1.078.509
|% 10,00
|
|SNICA
|35,46
|337.168.087
|% 9,99
|
|KSTUR
|368,70
|1.099.463
|% 9,99
|
|COSMO
|90,90
|885.093
|% -10,00
|
|DIRIT
|3,68
|104.884
|% -8,00
|
|YONGA
|42,30
|433.448
|% -7,24
|
|VANGD
|6,26
|4.227.593
|% -4,13
|
|INFO
|11,15
|101.396.134
|% -3,88
|
|THYAO
|124,90
|4.628.532.369
|% 4,08
|
|KRDMD
|15,48
|3.343.346.661
|% 5,09
|
|SISE
|39,96
|2.764.652.223
|% 2,20
|
|EREGL
|43,54
|2.430.454.797
|% 2,06
|
|YKBNK
|11,98
|1.932.460.117
|% -0,58
|
|KRDMD
|15,48
|3.343.346.661
|% 5,09
|
|EKGYO
|7,23
|1.380.847.325
|% 4,93
|
|YKBNK
|11,98
|1.932.460.117
|% -0,58
|
|ISCTR
|10,64
|1.478.209.816
|% 2,70
|
|SKBNK
|2,73
|314.073.354
|% 0,74
|
|12:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6259
|18,6533
|% 0,12
|
|Euro
|19,4479
|19,4607
|% 0,33
|
|Sterlin
|22,5457
|22,6588
|% 0,69
|
|Frank
|19,6854
|19,8040
|% 0,33
|
|Riyal
|4,9437
|4,9684
|% 0,04
|
|12:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.778
|1.778
|7,86
|
|Altın Gr.
|1.065
|1.065
|5,03
|
|Cumhuriyet
|7.086
|7.194
|81,00
|
|Tam
|7.108
|7.167
|12,00
|
|Yarım
|3.448
|3.504
|6,00
|
|Çeyrek
|1.729
|1.751
|3,00
|
|Gümüş.Ons
|22,08
|22,11
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|13,24
|13,26
|-0,04
|
|B. Petrol
|87,47
|87,47
|0,50
|