***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi
16.12.2022 10:21
***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi )
Türkçe
İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
İhraç Belgesi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1087715
BIST
10:585.221
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 32,20
|Açılış
|: 5.212
|
|Önceki Kapanış
|: 5.189
|
5.259
En Düşük
5.201
10:5818,6550
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0114
|Açılış
|: 18,7430
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6950
|
18,6741
En Düşük
18,6099
10:5819,8521
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0301
|Açılış
|: 20,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 19,8800
|
19,9123
En Düşük
19,7888
10:581.066,16
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,86
|Açılış
|: 1.065,67
|
|Önceki Kapanış
|: 1.065,31
|
1.070,53
En Düşük
1.063,49
BIST En Aktif Hisseler10:56
|ARASE
|255,20
|18.756.690
|% 10,00
|
|PLTUR
|12,11
|795.252
|% 9,99
|
|EGGUB
|108,50
|61.091.074
|% 9,98
|
|AYCES
|98,85
|3.867.506
|% 9,96
|
|INVEO
|34,48
|32.581.979
|% 9,95
|
|KUYAS
|22,68
|12.746.069
|% -10,00
|
|RALYH
|39,34
|92.482.654
|% -9,98
|
|IDGYO
|4,41
|2.256.716
|% -9,82
|
|VKING
|21,50
|732.849
|% -7,33
|
|PRKME
|26,00
|27.218.265
|% -7,14
|
|ENKAI
|27,30
|1.948.991.059
|% 6,56
|
|VAKBN
|11,91
|1.781.790.988
|% 3,84
|
|THYAO
|140,40
|1.443.332.930
|% 0,21
|
|YKBNK
|11,96
|1.382.966.043
|% 1,01
|
|HALKB
|13,80
|1.381.189.127
|% 6,56
|
|EKGYO
|8,05
|1.339.918.888
|% 2,16
|
|SKBNK
|3,07
|464.575.009
|% 5,50
|
|VAKBN
|11,91
|1.781.790.988
|% 3,84
|
|YKBNK
|11,96
|1.382.966.043
|% 1,01
|
|HALKB
|13,80
|1.381.189.127
|% 6,56
|
|10:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6485
|18,6552
|% 0,06
|
|Euro
|19,8389
|19,8499
|% 0,14
|
|Sterlin
|22,6523
|22,7659
|% 0,07
|
|Frank
|20,0108
|20,1314
|% 0,08
|
|Riyal
|4,9436
|4,9684
|% 0,02
|
|10:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.777
|1.778
|0,33
|
|Altın Gr.
|1.066
|1.066
|0,91
|
|Cumhuriyet
|7.170
|7.278
|-79,00
|
|Tam
|7.208
|7.258
|0,00
|
|Yarım
|3.491
|3.549
|1,00
|
|Çeyrek
|1.751
|1.774
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|22,88
|22,90
|-0,21
|
|Gümüş Gr.
|13,73
|13,74
|-0,10
|
|B. Petrol
|80,98
|80,98
|-0,23
|
Seans Raporu
10:56
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11:11KRVGD
Yüzde 4.23 oranında artışla 27.08 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 623, 255 adet işlem
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11:10XU100
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