***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi
16.12.2022 10:34
***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi )
Türkçe
İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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yok
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Açıklamalar
İhraç Belgesi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1087721
BIST
12:485.210
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 20,95
|Açılış
|: 5.212
|
|Önceki Kapanış
|: 5.189
|
5.259
En Düşük
5.176
12:4818,6537
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0101
|Açılış
|: 18,7450
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7430
|
18,6741
En Düşük
18,6099
12:4819,8108
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,0112
|Açılış
|: 19,8800
|
|Önceki Kapanış
|: 20,0500
|
19,9123
En Düşük
19,7888
12:481.065,68
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,37
|Açılış
|: 1.065,68
|
|Önceki Kapanış
|: 1.065,31
|
1.070,53
En Düşük
1.063,49
BIST En Aktif Hisseler12:46
|ARASE
|255,20
|21.499.579
|% 10,00
|
|PLTUR
|12,11
|1.277.508
|% 9,99
|
|HALKB
|14,24
|2.283.118.609
|% 9,96
|
|SANEL
|14,68
|5.278.586
|% 9,96
|
|AYCES
|98,85
|4.906.815
|% 9,96
|
|RALYH
|39,34
|157.883.765
|% -9,98
|
|IDGYO
|4,41
|3.793.795
|% -9,82
|
|EUREN
|14,47
|528.319.590
|% -9,11
|
|KLNMA
|15,51
|58.329
|% -8,76
|
|ALFAS
|292,70
|228.366.857
|% -8,39
|
|VAKBN
|12,35
|3.395.718.778
|% 7,67
|
|ENKAI
|27,10
|3.066.183.173
|% 5,78
|
|EKGYO
|8,15
|2.785.507.359
|% 3,43
|
|THYAO
|140,20
|2.718.858.387
|% 0,07
|
|YKBNK
|12,11
|2.593.985.177
|% 2,28
|
|EKGYO
|8,15
|2.785.507.359
|% 3,43
|
|SKBNK
|3,17
|948.451.523
|% 8,93
|
|VAKBN
|12,35
|3.395.718.778
|% 7,67
|
|YKBNK
|12,11
|2.593.985.177
|% 2,28
|
|TSKB
|4,93
|871.826.685
|% 6,25
|
|12:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6471
|18,6560
|% 0,07
|
|Euro
|19,7902
|19,7995
|% -0,11
|
|Sterlin
|22,5423
|22,6553
|% -0,41
|
|Frank
|19,9817
|20,1021
|% -0,07
|
|Riyal
|4,9439
|4,9687
|% 0,02
|
|12:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.776
|1.776
|-1,26
|
|Altın Gr.
|1.067
|1.067
|1,76
|
|Cumhuriyet
|7.166
|7.274
|-4,00
|
|Tam
|7.213
|7.262
|4,00
|
|Yarım
|3.493
|3.550
|2,00
|
|Çeyrek
|1.752
|1.775
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|22,59
|22,61
|-0,50
|
|Gümüş Gr.
|13,58
|13,60
|-0,25
|
|B. Petrol
|79,86
|79,86
|-1,35
|