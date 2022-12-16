***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi
16.12.2022 10:35
***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi )
Türkçe
İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Açıklamalar
İhraç Belgesi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1087726
BIST
10:205.243
En Yüksek
|Değişim
|: 1,04%
|| 54,08
|Açılış
|: 5.212
|
|Önceki Kapanış
|: 5.189
|
5.243
En Düşük
5.201
10:2018,6555
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0119
|Açılış
|: 18,7430
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6950
|
18,6741
En Düşük
18,6099
10:2019,8811
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0591
|Açılış
|: 20,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 19,8800
|
19,9123
En Düşük
19,7888
10:201.069,01
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 3,71
|Açılış
|: 1.069,01
|
|Önceki Kapanış
|: 1.065,31
|
1.070,53
En Düşük
1.063,49
BIST En Aktif Hisseler10:19
|ARASE
|255,20
|16.381.033
|% 10,00
|
|OZSUB
|29,06
|66.337.920
|% 9,99
|
|PLTUR
|12,11
|528.020
|% 9,99
|
|AYCES
|98,85
|3.015.518
|% 9,96
|
|INVEO
|34,48
|27.362.294
|% 9,95
|
|KUYAS
|22,68
|8.163.530
|% -10,00
|
|RALYH
|39,34
|57.911.921
|% -9,98
|
|IDGYO
|4,41
|1.469.915
|% -9,82
|
|VKING
|21,50
|732.849
|% -7,33
|
|AVTUR
|3,54
|971.213
|% -6,35
|
|ENKAI
|27,32
|1.140.548.913
|% 6,64
|
|THYAO
|140,50
|963.531.901
|% 0,29
|
|VAKBN
|11,85
|843.502.590
|% 3,31
|
|HALKB
|13,58
|773.973.977
|% 4,86
|
|EKGYO
|8,07
|760.704.317
|% 2,41
|
|EKGYO
|8,07
|760.704.317
|% 2,41
|
|SKBNK
|3,03
|230.925.808
|% 4,12
|
|VAKBN
|11,85
|843.502.590
|% 3,31
|
|HALKB
|13,58
|773.973.977
|% 4,86
|
|YKBNK
|11,96
|613.329.841
|% 1,01
|
|10:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6469
|18,6531
|% 0,05
|
|Euro
|19,8710
|19,8802
|% 0,29
|
|Sterlin
|22,7030
|22,8168
|% 0,30
|
|Frank
|20,0566
|20,1774
|% 0,31
|
|Riyal
|4,9444
|4,9692
|% 0,03
|
|10:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.784
|1.785
|7,35
|
|Altın Gr.
|1.069
|1.069
|3,83
|
|Cumhuriyet
|7.170
|7.278
|-79,00
|
|Tam
|7.229
|7.284
|26,00
|
|Yarım
|3.500
|3.561
|13,00
|
|Çeyrek
|1.756
|1.780
|6,00
|
|Gümüş.Ons
|23,07
|23,10
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|13,83
|13,85
|0,00
|
|B. Petrol
|81,13
|81,13
|-0,08
|