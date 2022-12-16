***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi
16.12.2022 11:07
***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi )
Türkçe
İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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yok
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Açıklamalar
İhraç Belgesi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1087735
BIST
12:475.208
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 19,18
|Açılış
|: 5.212
|
|Önceki Kapanış
|: 5.189
|
5.259
En Düşük
5.176
12:4718,6549
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0113
|Açılış
|: 18,7450
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7430
|
18,6741
En Düşük
18,6099
12:4719,8041
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,0179
|Açılış
|: 19,8800
|
|Önceki Kapanış
|: 20,0500
|
19,9123
En Düşük
19,7888
12:471.065,68
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,37
|Açılış
|: 1.065,68
|
|Önceki Kapanış
|: 1.065,31
|
1.070,53
En Düşük
1.063,49
BIST En Aktif Hisseler12:47
|ARASE
|255,20
|21.499.579
|% 10,00
|
|PLTUR
|12,11
|1.272.809
|% 9,99
|
|HALKB
|14,24
|2.266.319.382
|% 9,96
|
|SANEL
|14,68
|5.278.586
|% 9,96
|
|AYCES
|98,85
|4.906.815
|% 9,96
|
|RALYH
|39,34
|157.783.291
|% -9,98
|
|IDGYO
|4,41
|3.777.214
|% -9,82
|
|KLNMA
|15,51
|58.329
|% -8,76
|
|EUREN
|14,54
|522.401.221
|% -8,67
|
|ALFAS
|294,60
|228.009.408
|% -7,79
|
|VAKBN
|12,32
|3.285.369.583
|% 7,41
|
|ENKAI
|27,06
|3.035.601.378
|% 5,62
|
|EKGYO
|8,14
|2.774.065.085
|% 3,30
|
|THYAO
|140,30
|2.694.425.331
|% 0,14
|
|YKBNK
|12,09
|2.384.698.173
|% 2,11
|
|EKGYO
|8,14
|2.774.065.085
|% 3,30
|
|SKBNK
|3,19
|938.979.427
|% 9,62
|
|VAKBN
|12,32
|3.285.369.583
|% 7,41
|
|YKBNK
|12,09
|2.384.698.173
|% 2,11
|
|TSKB
|4,94
|856.895.168
|% 6,47
|
|12:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6475
|18,6549
|% 0,06
|
|Euro
|19,7949
|19,8041
|% -0,09
|
|Sterlin
|22,5431
|22,6562
|% -0,41
|
|Frank
|19,9795
|20,0998
|% -0,08
|
|Riyal
|4,9438
|4,9686
|% 0,02
|
|12:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.777
|1.777
|-0,06
|
|Altın Gr.
|1.065
|1.065
|-0,36
|
|Cumhuriyet
|7.166
|7.274
|-4,00
|
|Tam
|7.200
|7.249
|-9,00
|
|Yarım
|3.487
|3.544
|-4,00
|
|Çeyrek
|1.749
|1.771
|-3,00
|
|Gümüş.Ons
|22,60
|22,64
|-0,48
|
|Gümüş Gr.
|13,55
|13,56
|-0,28
|
|B. Petrol
|79,42
|79,42
|-1,79
|