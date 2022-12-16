***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi
16.12.2022 11:09
***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi )
Türkçe
İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
İhraç Belgesi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1087740
BIST
11:005.226
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 36,72
|Açılış
|: 5.212
|
|Önceki Kapanış
|: 5.189
|
5.259
En Düşük
5.201
11:0018,6548
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0112
|Açılış
|: 18,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7430
|
18,6741
En Düşük
18,6099
11:0019,8565
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0345
|Açılış
|: 20,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 19,8800
|
19,9123
En Düşük
19,7888
11:001.066,21
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,90
|Açılış
|: 1.066,21
|
|Önceki Kapanış
|: 1.065,31
|
1.070,53
En Düşük
1.063,49
BIST En Aktif Hisseler11:00
|ARASE
|255,20
|18.893.987
|% 10,00
|
|PLTUR
|12,11
|830.201
|% 9,99
|
|EGGUB
|108,50
|62.433.436
|% 9,98
|
|AYCES
|98,85
|4.051.763
|% 9,96
|
|INVEO
|34,48
|33.051.114
|% 9,95
|
|KUYAS
|22,68
|19.265.934
|% -10,00
|
|RALYH
|39,34
|93.157.807
|% -9,98
|
|IDGYO
|4,41
|2.534.145
|% -9,82
|
|VKING
|21,50
|732.849
|% -7,33
|
|PRKME
|26,00
|27.270.707
|% -7,14
|
|ENKAI
|27,34
|2.010.963.665
|% 6,71
|
|VAKBN
|11,83
|1.849.964.454
|% 3,14
|
|THYAO
|140,00
|1.525.817.902
|% -0,07
|
|YKBNK
|11,90
|1.441.479.925
|% 0,51
|
|HALKB
|13,77
|1.440.699.366
|% 6,33
|
|EKGYO
|8,05
|1.406.394.156
|% 2,16
|
|SKBNK
|3,06
|484.957.923
|% 5,15
|
|VAKBN
|11,83
|1.849.964.454
|% 3,14
|
|YKBNK
|11,90
|1.441.479.925
|% 0,51
|
|HALKB
|13,77
|1.440.699.366
|% 6,33
|
|11:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6490
|18,6548
|% 0,06
|
|Euro
|19,8424
|19,8565
|% 0,17
|
|Sterlin
|22,6394
|22,7529
|% 0,02
|
|Frank
|20,0125
|20,1331
|% 0,09
|
|Riyal
|4,9441
|4,9689
|% 0,03
|
|11:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.777
|1.778
|0,33
|
|Altın Gr.
|1.066
|1.066
|0,91
|
|Cumhuriyet
|7.170
|7.278
|-79,00
|
|Tam
|7.208
|7.258
|0,00
|
|Yarım
|3.491
|3.549
|1,00
|
|Çeyrek
|1.751
|1.774
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|22,88
|22,90
|-0,21
|
|Gümüş Gr.
|13,73
|13,74
|-0,10
|
|B. Petrol
|80,98
|80,98
|-0,23
|
Seans Raporu
11:00
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11:15XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 29, 38 artarak (% 0.53 ) 5, 600
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11:15
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi EKGYO, SKBNK, VAKBN
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11:15XU100
Endeks 5, 219 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 59 üstünde . İşlem hacmi 29, 841.00 milyon TL de
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11:15ERBOS
Yüzde 4.49 oranında artışla 184.00 lira fiyatla işlem gören hissede 320, 507 adet işlem
-
11:14KATMR
Yüzde 5.83 oranında artışla 3.27 lira fiyatla işlem gören hissede 34, 517, 078 adet işlem