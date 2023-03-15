***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi
15.03.2023 09:29
***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi )
Türkçe
İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
Yoktur.
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Güncel ihraç belgesi ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1124854
BIST
13:215.168
En Yüksek
|Değişim
|: -0,75%
|| -38,92
|Açılış
|: 5.224
|
|Önceki Kapanış
|: 5.207
|
5.239
En Düşük
5.146
13:2118,9848
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0102
|Açılış
|: 19,2000
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1800
|
19,3433
En Düşük
18,9643
13:2120,2152
En Yüksek
|Değişim
|: -0,74%
|| -0,1505
|Açılış
|: 20,4800
|
|Önceki Kapanış
|: 20,5400
|
20,7218
En Düşük
20,2119
13:211.162,84
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 1,03
|Açılış
|: 1.162,84
|
|Önceki Kapanış
|: 1.161,82
|
1.183,81
En Düşük
1.151,14
BIST En Aktif Hisseler13:21
|GOKNR
|17,71
|56.232.987
|% 10,00
|
|MARKA
|10,70
|17.824.180
|% 9,97
|
|EMKEL
|12,39
|257.833.296
|% 9,94
|
|ONCSM
|127,40
|84.135.671
|% 9,92
|
|VKING
|48,26
|26.121.432
|% 9,38
|
|KATMR
|1,37
|47.420.888
|% -16,97
|
|MMCAS
|4,64
|59.888
|% -9,90
|
|TUCLK
|28,98
|38.043.475
|% -8,35
|
|GLRYH
|10,03
|30.067.693
|% -6,52
|
|PENTA
|26,08
|621.923.588
|% -6,46
|
|ISCTR
|14,29
|2.643.455.928
|% -0,56
|
|TUPRS
|580,40
|2.622.839.611
|% 4,54
|
|EREGL
|39,52
|1.803.593.932
|% -0,30
|
|YKBNK
|11,12
|1.733.239.026
|% -0,09
|
|THYAO
|132,00
|1.554.049.004
|% -0,23
|
|ISCTR
|14,29
|2.643.455.928
|% -0,56
|
|YKBNK
|11,12
|1.733.239.026
|% -0,09
|
|EKGYO
|7,33
|801.202.816
|% -3,04
|
|AKBNK
|18,66
|1.329.457.918
|% 0,59
|
|KRDMD
|20,16
|1.381.281.114
|% -1,08
|
|13:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,9802
|18,9848
|% 0,05
|
|Euro
|20,2088
|20,2152
|% -0,74
|
|Sterlin
|22,9257
|23,0407
|% -0,34
|
|Frank
|20,5693
|20,6932
|% -0,53
|
|Riyal
|5,0387
|5,0639
|% -0,00
|
|13:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.904
|1.904
|-0,28
|
|Altın Gr.
|1.158
|1.158
|-3,59
|
|Cumhuriyet
|7.794
|7.912
|-9,00
|
|Tam
|7.838
|7.885
|-29,00
|
|Yarım
|3.829
|3.858
|-14,00
|
|Çeyrek
|1.915
|1.929
|-7,00
|
|Gümüş.Ons
|21,78
|21,82
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|13,23
|13,26
|0,01
|
|B. Petrol
|77,96
|77,96
|0,51
|