***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi
24.03.2023 16:08
***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi )
Türkçe
İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
Yoktur.
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Güncel ihraç belgesi ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1127776
BIST
18:055.032
En Yüksek
|Değişim
|: -0,59%
|| -30,01
|Açılış
|: 5.079
|
|Önceki Kapanış
|: 5.062
|
5.117
En Düşük
5.000
18:0519,0766
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0509
|Açılış
|: 19,3550
|
|Önceki Kapanış
|: 19,3050
|
19,2700
En Düşük
19,0024
18:0520,5507
En Yüksek
|Değişim
|: -0,39%
|| -0,0809
|Açılış
|: 20,7900
|
|Önceki Kapanış
|: 20,9700
|
20,9088
En Düşük
20,4376
18:051.217,05
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -2,97
|Açılış
|: 1.217,05
|
|Önceki Kapanış
|: 1.220,02
|
1.234,12
En Düşük
1.214,52
BIST En Aktif Hisseler18:05
|DERIM
|9,13
|24.848.205
|% 10,00
|
|SANEL
|15,97
|14.243.199
|% 9,99
|
|BVSAN
|66,10
|513.606.545
|% 9,98
|
|AKFYE
|19,06
|57.644.016
|% 9,98
|
|GOKNR
|24,48
|2.045.780.230
|% 9,97
|
|PAMEL
|280,00
|72.632.243
|% -10,00
|
|POLTK
|1.925,30
|27.454.766
|% -10,00
|
|CANTE
|58,40
|447.338.819
|% -9,95
|
|IZINV
|23,12
|38.833.640
|% -8,98
|
|KUVVA
|44,00
|1.110.907
|% -7,56
|
|ASTOR
|63,90
|6.624.763.399
|% 2,49
|
|EREGL
|37,10
|4.685.264.970
|% 0,00
|
|THYAO
|128,40
|3.345.060.811
|% -0,77
|
|ISCTR
|13,85
|2.892.923.703
|% -2,26
|
|KOZAL
|22,10
|2.872.585.127
|% 4,84
|
|KATMR
|1,36
|416.053.016
|% 3,82
|
|ISCTR
|13,85
|2.892.923.703
|% -2,26
|
|EKGYO
|6,90
|1.138.819.696
|% -1,15
|
|YKBNK
|10,29
|1.584.513.774
|% -2,83
|
|KOZAL
|22,10
|2.872.585.127
|% 4,84
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,0648
|19,0736
|% 0,25
|
|Euro
|20,5268
|20,5469
|% -0,41
|
|Sterlin
|23,2399
|23,3565
|% -0,32
|
|Frank
|20,6923
|20,8169
|% 0,04
|
|Riyal
|5,0608
|5,0861
|% 0,19
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.985
|1.985
|-8,24
|
|Altın Gr.
|1.219
|1.219
|-0,92
|
|Cumhuriyet
|8.255
|8.380
|79,00
|
|Tam
|8.231
|8.335
|-4,00
|
|Yarım
|4.035
|4.079
|-2,00
|
|Çeyrek
|2.017
|2.039
|-1,00
|
|Gümüş.Ons
|23,15
|23,18
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|14,21
|14,23
|0,08
|
|B. Petrol
|74,64
|74,64
|-1,27
|