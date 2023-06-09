***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi









***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi )Türkçeİhraç BelgesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Evet (Yes)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi07.06.2023Bildirim İçeriğiAçıklamalar07.06.2023 tarihinde 17:44 te yayınlanmış olan ihraç belgesi Sermaye Piyasası Kurulu onaysız olup, sehven yayınlamıştır.SPK onaylı ihraç belgesi daha sonra yayınlanacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1157533BIST