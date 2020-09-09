***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
09.09.2020 18:24
***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Yoktur.
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İzahname değişikliğine ilişkin tadil metni ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/874276
BIST
18:051.100
En Yüksek
|Değişim
|: 0,93%
|| 10,08
|Açılış
|: 1.089
|
|Önceki Kapanış
|: 1.090
|
1.100
En Düşük
1.087
18:057,4843
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0020
|Açılış
|: 7,5080
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5050
|
7,4983
En Düşük
7,4760
18:058,8507
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 0,0382
|Açılış
|: 8,8550
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8250
|
8,8643
En Düşük
8,7995
18:05468,20
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 3,37
|Açılış
|: 468,20
|
|Önceki Kapanış
|: 464,83
|
469,48
En Düşük
462,62
BIST En Aktif Hisseler18:05
|PETKM
|4,51
|3.244.758.271
|% 10,00
|
|ALCAR
|93,50
|43.617.306
|% 10,00
|
|SEYKM
|11,99
|42.743.443
|% 10,00
|
|FMIZP
|88,00
|28.984.000
|% 10,00
|
|ARMDA
|62,70
|18.009.978
|% 10,00
|
|DOBUR
|24,30
|108.086
|% -10,00
|
|PKENT
|998,00
|1.934.124
|% -9,99
|
|ETILR
|3,61
|2.589.154
|% -9,98
|
|DGATE
|11,95
|181.807.962
|% -9,95
|
|EUYO
|2,15
|80.929.376
|% -9,66
|
|PETKM
|4,51
|3.244.758.271
|% 10,00
|
|TUPRS
|84,80
|1.704.773.281
|% 7,00
|
|ZOREN
|2,89
|881.175.736
|% 9,89
|
|ODAS
|2,62
|801.206.936
|% 4,80
|
|AFYON
|4,19
|772.185.461
|% 4,23
|
|PETKM
|4,51
|3.244.758.271
|% 10,00
|
|ZOREN
|2,89
|881.175.736
|% 9,89
|
|ODAS
|2,62
|801.206.936
|% 4,80
|
|EKGYO
|1,80
|436.558.405
|% -0,55
|
|AKENR
|2,06
|413.014.974
|% 9,57
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4806
|7,4843
|% 0,03
|
|Euro
|8,8406
|8,8507
|% 0,43
|
|Sterlin
|9,7035
|9,7521
|% 0,18
|
|Frank
|8,1667
|8,2159
|% 0,57
|
|Riyal
|1,9899
|1,9999
|% 0,04
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.944
|1.944
|12,39
|
|Altın Gr.
|469
|469
|3,94
|
|Cumhuriyet
|3.108
|3.155
|38,00
|
|Tam
|3.089
|3.168
|30,33
|
|Yarım
|1.493
|1.532
|14,67
|
|Çeyrek
|749
|766
|7,33
|
|Gümüş.Ons
|26,83
|26,87
|0,18
|
|Gümüş Gr.
|6,48
|6,48
|0,06
|
|B. Petrol
|40,31
|40,31
|0,53
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:58DESA
Yüzde 9.86 oranında artışla 6.46 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 524, 385 adet işlem
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17:57XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 6, 29 artarak (% 0.63 ) 1, 006
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17:57
Tavandan işlem gören hisse senedleri : MERIT, MMCAS, KSTUR, EMNIS, SUMAS, IZTAR, YONGA, TKURU, UZERB, COSMO
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17:57
SNPAM, MERIT, BJKAS değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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17:57
EUKYO, PEGYO, KENT değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında